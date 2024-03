Sormani diz que Júnior Santos, do Botafogo, poderia estar na Seleção: “Jogando uma barbaridade”

Jornalista acredita que um atleta do Fogão merece chance com o treinador Dorival e pede sua convocação para defender a amarelinha

Vive grande fase no Alvinegro

Após eliminar o Sampaio Corrêa na semifinal, o Botafogo enfrenta o Boavista na final da Taça Rio. O primeiro jogo acontece na quarta-feira (27), no Estádio Elcyr Resende, enquanto a volta está marcada para domingo (31), no Nilton Santos.

Fábio Sormani, jornalista esportivo.



Um jogador destaque no Glorioso neste começo de temporada é Júnior Santos, que soma 12 gols contando Campeonato Carioca e Copa Libertadores. Ele é uma das armas para o Alvinegro ficar com o título da Taça Rio.

Com o atacante se destacando com a camisa do Fogão, o jornalista Fábio Sormani escreveu em seu blog que o atleta poderia ter sido convocado por Dorival para a Seleção Brasileira e justificou: “Está jogando uma barbaridade”.

De acordo com o comentarista, Júnior Santos e outros atletas do futebol brasileiro merecem ser observados pelo treinador do Brasil. Outros jogadores citados por ele foram: Mayke, Zé Rafael e Raphael Veiga, do Palmeiras, Léo Pereira e Pedro, do Flamengo, e Paulinho, do Atlético-MG.

Atacante fez história na Liberta

O Botafogo já conheceu os seus adversários na fase de grupos da competição continental, mas precisou eliminar em fases anteriores dois adversários e Júnior Santos teve papel muito importante nas classificações.

Na eliminatória contra o Aurora, da Bolívia, ele marcou cinco gols, somando os dois jogos. Já diante do Red Bull Bragantino, o atacante balançou as redes três vezes e colocou o Fogão na fase de grupos da Copa Libertadores.

Com gols decisivos, Júnior Santos se tornou o maior artilheiro do Botafogo na história do torneio continental e, com isso, o jogador está valorizado no mercado da bola. Ele é alvo da MLS.

Resta aguardar se Dorival vai atender o pedido de Sormani para futuras convocações do Brasil. A Seleção enfrenta a Espanha, na terça-feira (26), e depois só volta a campo em junho.

Torcedores apoiam convocação do atacante: