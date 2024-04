Cria da Baixada, Léo Antonio troca gramados do RJ pelo sucesso no futebol do Leste Europeu

Léo Antônio, natural de Mesquita-RJ, trocou os gramados da Baixada Fluminense para desfrutar seu bom futebol pelo continente europeu. O atleta, que passou quatro temporadas na Lituânia, agora é titular na primeira divisão da Macedônia, atuando no Brera Strumica. O volante já disputou 22 jogos e ajudou a equipe marcando um gol e dando duas assistências. Mas muitos se perguntam o motivo pelo qual arriscar a carreira nesse lado do mundo. Já com 26 anos e já adaptado, o jogador disserta um pouco sobre as oportunidades nessa região européia.

“Mudar para o leste europeu foi uma oportunidade que surgiu, estava sem clube e com muitas dúvidas no Brasil. Optei por arriscar e viver algo totalmente novo e foi muito bom. A vida deste lado do planeta é totalmente diferente do que eu vivia no Brasil e foi muito bom pra mim como ser humano. Aprendi e aprendo até hoje com tudo que esse lado da Europa tem a oferecer. Em relação à carreira, tem boas ligas e bons times que disputam e jogam competições européias anualmente. As ligas possuem coisas para melhorar e obviamente eles trabalham pra isso. Porém eu sinto que a margem de evolução é muito boa e tem sempre clubes maiores de olho neste mercado.”

O jogador começou sua trajetória no futebol com 18 anos, assinando seu primeiro contrato na Portuguesa da Ilha. Em 2019, depois de uma passagem pelo Gonçalense, o jogador seguiu para o seu primeiro desafio europeu, o Dziugas Telsiai, da Lituânia. Ele relembrou algumas das suas dificuldades no início da carreira no futebol carioca.

“No profissional da Portuguesa eu não tive oportunidades de jogar e depois fui emprestado para o Gonçalense e também não tive muitas oportunidades, embora o treinador sempre me elogiasse nos treinos. Mas foi muito importante pra mim o início na Lusa, pois nunca tinha tido esse dia a dia do futebol antes de chegar lá. Cresci e aprendi muito com pessoas e profissionais muito competentes, que me ajudaram a ser quem eu sou hoje direta e indiretamente.”

Pela equipe báltica, Léo Antônio foi campeão da segunda divisão local logo na sua primeira temporada. Contudo, por conta da pandemia, o sonho de disputar a principal competição do país veio apenas em 2021. Ao longo de duas temporadas na A-Lyga (primeira divisão nacional), Léo disputou 61 jogos marcando 4 gols e dando 7 assistências, sendo titular em grande parte do tempo. Ao falar da sua adaptação no novo continente, o atleta destaca alguns dos pormenores.

“O frio e o idioma que no início foram os mais cruciais para uma adaptação mais demorada. Por mais eu tivesse companheiros que me ajudaram bastante logo quando cheguei, tive muita dificuldade com isso e foi sem dúvidas o mais difícil. E, obviamente, a saudade da família, pois é sempre difícil de estar longe.”

Com sucesso e nome estabelecido no futebol do leste europeu, o volante chamou atenção de diversos clubes, e depois de uma passagem rápida pela Ucrânia, no FC Lviv, se transferiu para atual equipe, o Brera Strumica, da primeira divisão da Macedônia. Mesmo sendo novo no time, Leo Antônio já é titular incontestável e vem ajudando a equipe na luta para ficar na parte de cima da tabela. Ao falar da sua adaptação ao futebol macedônio, o jogador destacou pontos importantes, como o tipo de gramado.

“O futebol aqui é muito parecido com a Lituânia, porém aqui, graças a Deus, não tem sintético. Então é muito melhor para os nossos joelhos e diminui a chance de lesões”, destacou Leo.

O volante também falou sobre a importância do calendário local e o comparou com o do futebol brasileiro.

Na época em que eu cheguei na Europa, a principal diferença era o calendário. Aqui jogamos por 10 meses enquanto muitos dos times do RJ não tem divisão para jogar após o estadual. Aqui você sabe quando começa e quando termina. É um calendário cheio, tem jogo, tem copa, tem a facilidade de classificar para competições européias e estar sempre jogando contra melhores times,” finalizou o jogador.