Rodrigo Ullmann Lima vence a 2a Etapa do Ranking SHB Sabemi

“Este artigo foi publicado em primeira mão e com exclusividade pelo Portal Rionoticias. O seu compartilhamento requer autorização prévia.“

Com mais de 200 conjuntos inscritos, a segunda etapa do Ranking SHB Sabemi reuniu na sede da Lagoa conjuntos de todo o Brasil e de diferentes faixas etárias fazendo do evento uma grande festa hípica. Os percursos foram montados na Pista Roberto Marinho por Cristiano Fonseca e José Antônio Filho.

Rodrigo Ullmann Lima venceu invicto as duas principais provas com obstáculos mais elevados. No Grande Prêmio do sábado, de 1,40, ele ganhou o ouro com a égua Luna do Santo Antônio e a prata com QH Miss Potter do Santo Antônio. O bronze de sábado foi conquistado por Thiago Mattos com Hermes do Santo Antônio. A Copa Ouro do domingo, de 1,30, Ullmann ficou em primeiro lugar com Luna do Santo Antônio, em segundo com Oro do Santo Antônio e em terceiro com Emeralda do Santo Antônio. “Na verdade a gente tem uma equipe muito forte na coudelaria Santo Antônio e o Chiquinho Brandão nos dá todo o apoio. A equipe é de ponta e os cavalos são excepcionais. Além disso acho que tive um pouco de sorte,” comemorou Lima.

No fim das provas de domingo foi a hora da premiação com o Troféu Túlio Severo, que está sendo sorteado entre todos os vencedores de provas de cada etapa. A ganhadora desta etapa foi a amazona Anna Luiza Araújo Pinho, vencedora da categoria amador. “Tivemos muitos inscritos e teve gente até da Polícia Militar do Distrito Federal. Muito legal vermos conjuntos do Brasil inteiro aqui. O apoio da SABEMI é fenomenal e muito importante não só do ponto de vista de patrocínio como também moral. O carinho do Túlio Severo conosco é maravilhoso,” explicou o presidente da SHB Antônio Mello.

No final do último dia da etapa, os competidores e o público puderam confraternizar saboreando churrasco ao som de uma roda de samba com a dupla Pagodelas, de Stephanie Serrat e Luana Vaz. Lotando shows, elas já tinham se apresentado na hípica em seus trabalhos solo. O sucesso foi tão grande que elas voltaram agora com o projeto Pagodelas. “Nós já viemos aqui é adoramos e agora viemos com o projeto e com o nosso repertório. Fizemos mais samba e MPB dessa vez”, explicou.

