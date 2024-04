Teatro Nova Iguaçu completa dois anos

Idealizado pelo Produtor Cultural Rômulo Sales, o Teatro Nova Iguaçu que é dirigido por ele, comemora no dia 16 de abril seu segundo aniversário. O teatro é hoje o principal espaço destinado à cultura daquela área do estado do Rio de Janeiro e que é a Baixada Fluminense. Apresentando uma programação eclética e de primeira linha, que vai desde grandes musicais, espetáculos infantis e peças teatrais com artistas consagrados na TV, como Vera Holtz, Marcos Caruso, Eliane Giardini, Vera Fischer, a espetáculos de stand up e humor com os maiores nomes da atualidade, como Tom Cavalcante, Marcos Veras, Afonso Padilha, Tiago Ventura até shows musicais de todos os gêneros desde AnaVitoria aos cantores do gospel.

E, para comemorar a data, Rômulo levará ninguém menos do que o cantor Lenine para fazer um grande show comemorativo para convidados.

“O meu sentimento é de realização e compartilhamento. Hoje eu tenho a certeza de que todo o esforço que foi empenhado para a realização não foi em vão para todos da Baixada Fluminense,” comemorou Sales.

Mas, o projeto não nasceu tão rápido como parece. Ele era o sonho de criança de Romulo, que desde os 10 anos de idade queria transformá-lo em realidade.

“Quando criança, nascido e criado na Baixada Fluminense, sempre senti a ausência de equipamentos culturais que dessem conta do meu anseio pela arte e pela cultura. Meu repertório obviamente era oportunizado pela televisão e pelo rádio e, eventualmente, por uma sala de cinema ou por um circo que passasse pela cidade. Desde adolescente já procurava caminhos que mais me aproximassem daquilo que eu mais amava que era o teatro. Sempre gastava horas para ir para os teatros da capital. Esse era um desafio para mim e para todas as pessoas da Baixada Fluminense. Sempre nutri um desejo de que um dia eu ainda conseguiria mudar essa realidade e de que nós teríamos na Baixada um teatro para chamar de nosso, “explica.

Com um sonho na cabeça e uma rede de apoio construída ao longo de 15 anos de carreira alternando entre atividades relevantes na gestão pública de cultura, no terceiro setor, na direção de uma consagrada rede de teatro no país e na direção de produção de grandes esperando de teatro musical da broadway no Brasil, Rômulo ergueu um espaço de primeira linha com dois mil metros quadrados e 600 disputados lugares na plateia. Além das atrações, o espaço mantém também uma cafeteria literária onde há naturalmente uma grande troca de experiências entre os frequentadores. Oficinas de várias especialidades ligadas ao teatro também são ministradas no espaço para preparar novas gerações para atuar na área. São oficinas de direção teatral, atuação, e várias outras onde os alunos podem aprender com quem faz.

“Os cursos e oficinas fazem parte da nossa história e nossa vocação enquanto coletivo artístico e cultural. Nossas primeiras empreitadas cerca de 15 anos atrás eram estritamente ligadas à formação em arte e cultura, somente depois desta etapa comecei a me aprofundar nas práticas e conceitos da economia criativa e dos impactos dos desdobramentos do nossos trabalhos no mercado cultural. Desde o início do Teatro Nova Iguaçu nós implementamos algumas atividades nesse sentido e durante o ano de 2023 concluímos a primeira turma de formação em teatro musical em parceria com uma consagrada escola de teatro do Rio de Janeiro ; o CEFTEM. Para este ano iniciaremos atividades não ligadas somente à performance artística mas também às áreas técnicas de formação técnica com foco na geração de oportunidade de trabalho e renda no mercado cultural. Promoveremos oficinas desde design gráfico para a produção de peças gráficas necessárias para a divulgação de espetáculos até técnicos de som e luz e obviamente aulas de interpretação teatral”, explica.

Democrático e inclusivo, o espaço possui tudo que há de mais moderno no que diz respeito à mobilidade. Banheiros, cadeiras, rampas e corrimões adaptados tornaram o teatro acessível a todo tipo de demanda. Tradutores em libras também são disponibilizados. Por isso, também haverá cursos nesse sentido.

“ Paralelo dos cursos de área técnica é de interpretação, esse ano estamos começando a investir em processo de formação em acessibilidade com cursos de tradução em libras visando ampliar o alcance de um teatro para todos, conclui.