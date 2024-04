Multiplan realiza parceria exclusiva com a HD Sunflower e distribui cordões de girassol em seus shoppings

No mês de Conscientização do Transtorno do Espectro Autista (TEA), a Multiplan reafirma seu compromisso com a inclusão e o respeito à diversidade, por meio de diversas ações em seus shoppings. A Companhia acaba de firmar uma parceria exclusiva com a empresa global HD Sunflower e distribuirá 10 mil cordões de girassol, que ajudam a identificar, voluntariamente, pessoas que têm uma deficiência ou condição que pode não ser aparente. Além disso, serão realizados treinamentos sobre o tema com os colaboradores.

Pelo segundo ano consecutivo, a empresa também apoia duas caminhadas em prol da conscientização sobre o TEA, com a doação de balões biodegradáveis para as crianças participantes. A primeira será realizada no domingo, 7 de abril, na Praia do Leblon, e a outra está programada para o dia 14 de abril, na Praia da Bica, na Ilha do Governador.

“Há 50 anos, a Multiplan tem como objetivo promover ambientes diversos, inclusivos e democráticos. Nosso intuito é ter o maior número de espaços de integração e convivência dentro dos nossos shoppings, que possam ser locais seguros, adaptados e de diversão para toda a família”, explica o vice-presidente Institucional da Multiplan, Vander Giordano.

Ações de acolhimento e atenção fazem parte da rotina da Multiplan e dos shoppings do grupo, durante todo o ano. 100% dos shoppings disponibilizam vagas de estacionamento exclusivas para pessoas com TEA, identificadas com o símbolo de uma fita multicolorida de quebra-cabeça. Abafadores de ruídos também podem ser solicitados no espaço de atendimento ao cliente dos empreendimentos.

Outro destaque é a Sala do Bem, localizada no ParkShoppingCampoGrande, no Rio de Janeiro, um espaço projetado para dar apoio a pessoas em momentos de crise relacionados à neurodiversidade. A sala é preparada para minimizar os efeitos da sobrecarga sensorial, dando privacidade e segurança para que a pessoa e seus familiares possam se reorganizar.

“Sessões Azul” de cinema também estão programadas para abril no ParkShoppingCampoGrande (RJ), ParkJacarepaguá (RJ), RibeirãoShopping (SP), ShoppingSantaÚsula (SP) e ShoppingAnáliaFranco (SP). As datas e horários das sessões podem ser conferidas nos sites e redes sociais de cada empreendimento. ParkShopping Canoas (RS) e Parque Shopping Maceió (AL) promovem ainda, exposições com fotos e obras de arte feitas por pessoas com TEA.

As iniciativas fazem parte do Multiplique o Bem, hub de responsabilidade social, que reúne as ações sociais realizadas pela Multiplan em áreas como educação, saúde, direitos humanos, cultura e proteção aos animais.

“Estamos muito felizes de a Multiplan ser o primeiro complexo de shoppings centers a serem parceiros da HD Sunflower no Brasil. É um passo importante em nossa missão de promover a inclusão e o respeito à diversidade. Essa iniciativa destaca o comprometimento da Multiplan em promover a conscientização e oferecer suporte à comunidade das pessoas com condições temporárias, crônicas ou deficiências ocultas. Estamos orgulhosos em contar com a Multiplan.” – Flavia Callafange, HD Sunflower América Latina.