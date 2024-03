Rock in Rio anuncia Shawn Mendes como headliner do dia 22 de setembro 

Essa será a segunda vez que o artista irá ao festival; nas redes sociais, ele falou sobre o retorno ao Brasil: ‘Tinha tanta saudade de estar no palco’

Reprodução/Instagram/@shawnmendes

Shawn Mendes já se apresentou no Rock in Rio em 2017



O Rock in Rio confirmou nesta quinta-feira, 7, o cantor Shawn Mendes como headliner no dia 22 de setembro, último dia do evento. O canadense era um dos nomes mais pedidos pelos fãs. Essa será a segunda vez que o artista irá ao festival – ele esteve presente em 2017. NE-YO é outro cantor que estará presente no Palco Mundo neste dia. Ele que retorna ao Brasil após um showzão aclamado no The Town de 2023. Shawn Mendes falou sobre o anúncio nas redes sociais. “Já passou muito tempo desde a última vez que toco ao vivo e estou tão entusiasmada por partilhar que vou ser a atração principal do Rock In Rio no dia 22 de setembro”, escreveu.

“Tinha tantas saudades de estar no palco e de vos ver pessoalmente! 😮 💨♥️ Também estive a trabalhar num novo álbum e mal posso esperar para tocar estas novas músicas ao vivo para ti. Vejo-te lá. eu te amo!!!!”, acrescentou. Além do anúncio de Shawn Mendes, também foi anunciado Charlie Puth, que fecha a lista de atrações do Palco Mundo na quinta-feira, 19. Ele se junta a ao brasileiro Jão, a cantora Joss Stone e a Ed Sheeran, headliner desta data. No Palco Sunset, Gloria Groove já está confirmada.

O Rock in Rio vai acontecer nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024, com 700 mil pessoas na Cidade do Rock. Será a celebração de 40 anos do festival que colocou o Brasil na rota da cena musical do mundo, e que, em 2022, recebeu o título de Patrimônio Cultural Imaterial pela Cidade e Estado do Rio de Janeiro. Aqueles que não adquiriram o Rock in Rio Card, poderão garantir um lugar nesta edição que será histórica na venda geral de ingressos, que acontecerá no dia 11 de abril, às 19h, exclusivamente no site da Ticketmaster.