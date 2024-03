Rio de Janeiro bate novo recorde de sensação térmica

Temperatura chegou a 62,3ºC em Guaratiba, zona oeste da capital fluminense, 2,2ºC a mais do que o registrado ontem na mesma estação

Movimentação intensa de banhistas na Praia de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro



O Rio de Janeiro renovou o recorde de sensação térmica após atingir neste domingo (17) 62,3ºC na estação de Guaratiba, zona oeste da cidade. A marca superou a anterior de 60,1ºC, registrado no sábado. Essa é a maior sensação térmica desde 2014, quando as medições começaram. O cálculo é feito com base na temperatura do ar e na umidade (quanto mais alto forem os dois, maior será a sensação de calor). Guaratiba é uma região úmida devido à proximidade com o oceano e recebe influência de ventos quentes pela manhã. O calor intenso continuará na segunda-feira (18), com previsão de temperaturas máximas em torno de 39ºC e sensações térmicas acima de 50ºC. O céu estará claro a parcialmente nublado, sem previsão de chuvas. A onda de calor deve persistir até quarta-feira (20), início do outono, com possibilidade de queda brusca de temperatura em algumas capitais.

As ondas de calor são causadas por bloqueios atmosféricos de grandes sistemas de alta pressão, resultando em temperaturas até 5°C acima da média. Com o deslocamento do centro de alta pressão para São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, ela se intensificou no sábado e continuará até quarta-feira. As áreas mais afetadas estão em cidades do Sudeste e Centro-Oeste.

