Rio de Janeiro bate recorde de sensação térmica em meio à onda de calor

Sistema Alerta Rio registrou 60,1°C em Guaratiba, na zona oeste da cidade; Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo também estão sendo afetados

Movimento na Praia Vermelha, no bairro da Urca, zona sul do Rio de Janeiro



O Sistema Alerta Rio, da Prefeitura do Rio de Janeiro, bateu recorde de sensação térmica neste sábado (16), com 60,1°C na estação de medição de Guaratiba, na zona oeste da cidade. O recorde anterior, de 59,7ºC, havia sido registrado em novembro de 2023. A capital fluminense está sob alerta amarelo (perigo potencial) para onda de calor desde a sexta-feira (15), com previsão de temperaturas elevadas nos próximos dias. A maior temperatura registrada no dia também ocorreu em Guaratiba: 40°C. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), Estados como Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo também estão sendo afetados. A cidade de São Paulo igualou o recorde histórico do mês de março, registrando 34,3°C.

Uma grande área do país, que inclui partes de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul, estão em alerta vermelho, com possibilidade de temperaturas 5°C acima da média por cinco dias e riscos à saúde. Já áreas das regiões Sul, Norte e Nordeste estão sob alerta laranja, com previsão de temperaturas acima da média entre três e cinco dias. A onda de calor é causada por uma massa de ar quente e seco no Centro-Oeste do país.

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA