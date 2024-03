Após suspensão de Gabigol, Zico, ídolo do Flamengo, oferece CT para treinamentos

Gabigol é suspenso por dois anos

O atacante Gabigol, do Flamengo, foi suspenso nesta segunda-feira, 25, por um período de dois anos pela Justiça Desportiva Antidopagem, por conta de fraude antidoping.

Foto: Gilvan de Souza/Flamengo – Gabigol é suspenso por dois anos



O julgamento do jogador aconteceu nesta segunda-feira, 23, e durou cerca de duas horas. Além disso, a decisão foi bastante apertada, com um placar de 5 a 4 a favor da punição.

O atacante do Flamengo foi acusado por infração ao artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem, que se refere a “fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle”. O código prevê suspensão de até quatro anos em caso de condenação.

Gabigol, que encerra seu contrato com o Flamengo no fim do ano, ficará proibido de treinar no Ninho do Urubu durante o período de suspensão, mas ganhou o apoio do ídolo do clube.

Zico oferece CT para Gabigol treinar após suspesão

Em entrevista à ESPN após a resolução do julgamento, o ídolo do Flamengo, Zico, colocou o CT Zico à disposição do atacante Gabigol durante o período de suspensão.

Você achou certa a decisão da Justiça? Você achou certa a decisão da Justiça? 0 PESSOAS JÁ VOTARAM

“Acho que ele é um cara que deu muito e pode continuar dando ao Flamengo. O CFZ (Centro de Futebol Zico) se coloca à disposição para ele treinar.”, disse o ídolo do Flamengo à ESPN.

O Flamengo emitiu uma nota através das suas redes sociais após o julgamento de Gabigol. O clube Rubro-Negro afirmou que não houve qualquer tipo de fraude ou tentativa e a decisão foi uma grande surpresa.

Diz aí torcida do Flamengo