Richard Clayderman, o pianista de maior sucesso no mundo, vem ao Brasil para celebrar 70 anos de idade e 45 anos de carreira

Celebrando 70 anos de idade e 45 anos

de carreira, o pianista de maior sucesso no mundo, Richard Clayderman, chega ao

Brasil em Junho para quatro shows da turnê mundial, Richard Clayderman 70 Celebration.

No Brasil, os shows acontecerão nos

dias 06 de Junho em São Paulo no Espaço Unimed, dia 07 de Junho em Curitiba no

Teatro Guaira, dia 08 de Junho no Rio de Janeiro, no Theatro Municipal do Rio

de Janeiro e no dia 09 de Junho em Belo Horizonte no Palácio das Artes.

“Venho

ao Brasil a muitos anos e aqui me sinto em casa. Não poderia deixar de celebrar

meus 70 anos e 45 anos de carreira com todos meus amigos brasileiros. Os shows

serão uma mistura de minhas músicas originais, com muitas musicas românticas

sendo algumas temas de filmes clássicos. Espero que

todos se divirtam”.

Antes de chegar ao Brasil, Richard fará incríveis 52 datas na China em Dezembro, Janeiro e Fevereiro e passará pelos Estados Unidos, com shows em locais icônicos como o Carnigie Hall em Nova Iorque.

Os

45 anos de Carreira de Richard Clayderman em números

Se apresentou em 2.800 shows ao redor do mundo

Gravou mais de 1.400 músicas

Vendeu mais de 90 milhões de álbuns

Ganhou mais de 340 discos de ouro

e platina

Se apresentou em mais de 770 shows no Japão

Se apresentou em 461 shows na China (totalizando 2 milhões de espectadores)

Ficou fora de casa por mais de 22 anos

Sendo destes 2 anos no Japão

Recebeu mais de 50.000 buques de flores

Deu a seus fãs mais de 3.000 rosas

Voou mais de 3 milhões de quilometros (70 vezes a volta ao mundo e 9 vezes a distancia entre a

Terra e a Lua)

Voou em mais de 5.000 aviões diferentes

Viajou em mais de 30.000 carros

Viajou mais de 70 vezes para a

América do Sul

Viajou para a China mais de 50

vezes

Viajou para a Australia mais de 10

vezes

Viajou para a América do Norte

mais de 30 vezes

Tocou em mais de 4.500 pianos diferentes

Foi convidado a fazer mais de 700 apresentações na televisão

Se apresentou para mais de 6 milhões de pessoas

Assinou

mais de 70000 autógrafos

Tocou « Ballade pour Adeline » mais de 9.000 vezes

Se apresentou

com:

The London Royal Philharmonic Orchestra

The Tokyo Symphony Orchestra

The Queensland Symphony Orchestra de Australia

The New Zealand Symphony Orchestra

The Beijing Radio Symphony Orchestra

The Hong Kong Symphony Orchestra

The Shanghai Philharmonic Orchestra