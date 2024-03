Empresário de André marca reunião com Atlético de Madrid e Fluminense pode receber R$ 270 milhões

Carlos Leite vai aproveitar amistoso da Seleção na capital espanhola para avançar na definição do futuro da peça-chave do Tricolor

Peça-chave do Tricolor perto de sair?

O Fluminense se prepara para retornar aos gramados e o próximo duelo acontece pela Copa Libertadores, na primeira partida do Tricolor pela fase de grupos da competição continental. No dia 3 de abril a equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz encara o Alianza Lima, no Peru, dando o pontapé inicial em busca do bicampeonato.

© Thiago Ribeiro/AGIFAndré está servindo a Seleção Brasileira e passagem pela Espanha deve estreitar negociação



No entanto, a direção está de olho no mercado europeu, já que o futuro de André pode ser definido no decorrer da Data FIFA. O volante do Nense está com a Seleção Brasileira, onde a equipe de Dorival Júnior encara a Espanha nesta terça-feira (26), contudo, o empresário do atleta, Carlos Leite, tem reunião marcada.

A iminente saída do jogador é algo que tem movimentado os noticiários do Time de Guerreiros há tempos. Porém, o Flu acabou levando vantagem com o fechamento da primeira janela de negociações, garantindo a permanência de André ao menos até julho, quando será aberto o segundo período de transferências.

Como a partida da Seleção acontece em Madrid, no Santiago Bernabéu, Carlos Leite acompanhará a Cria de Xerém, porém, aproveita a viagem para se encontrar com representantes do Atlético de Madrid. Vale lembrar que o interesse da equipe espanhola foi despertado desde o final da temporada de 2023.

Valor acima da multa anima negociação

O jogador também movimentou a Premier League, afinal, o Liverpool e o Fulham, ambos da Inglaterra, também manifestaram a vontade de contratar o meio-campista do Time de Guerreiros. Porém, a iminente saída do técnico Jürgen Klopp, dos Reds, pode brecara a investida, já que o Clube vai rever os pedidos de contratações.

Desta forma, Leite abrirá uma importante oportunidade para a transferência à Europa. O Atlético Madrid deve apresentar uma oferta por André, algo em torno de 50 milhões de euros, cerca de R$ 270 milhões. A informação é do portal RTI Esportes.

A quantia pode seduzir o Tricolor das Laranjeiras, afinal, a gestão de Mário Bittencourt descarta uma negociação por empréstimo e só liberar a venda se a negociação for acima de 40 milhões de euros, ficando acima da multa rescisória do volante, que está em 35 milhões de euros.

Ciente de que pode perder uma das peças-chave do sucesso do Nense na última temporada, a diretoria do Clube já mira o mercado da bola, visando a reposição do volante.

Cria de Xerém cobiçada

Neste contexto, mesmo que procure um jogador para contratar, Alexsander também é visto com possibilidades de assumir maior protagonismo na meia-cancha do Flu.

Recentemente, André chamou atenção por suas declarações, após a eliminação do Campeonato Carioca, no FlaFlu. O meio-campista não digeriu as críticas disparadas contra o trabalho realizado por Diniz.

O Clube tem outra preocupação sobre possíveis saídas. Jhon Arias entra lista dos interesses do futebol espanhol no Time de Guerreiros. O Sevilla, já encaminhou proposta para contar com o atleta colombiano.

De acordo com matéria publicada pelo portal Bolavip Brasil, o Nense não abrirá negociação por menos de 10 milhões de euros (R$ 54,3 milhões, conforme a cotação atual).