Junho é o momento de garantir o seu #ParPerfeito. Confira nossos combos! – AquaRio

Neste mês de junho o amor está no ar! Então aproveite e surpreenda quem você gosta com aquele #ParPerfeito. O combo AquaRio + BioParque do Rio e o combo AquaRio + Paineiras Corcovado são duas opções ideais de presente!

Combo AquaRio + BioParque do Rio: uma ótima opção para todas as idades!

O AquaRio, assim como o BioParque do Rio é para aqueles que querem viver uma experiência transformadora. Pensando nisso, criamos o Combo BioParque do Rio + AquaRio! Dois passeios ideais para todas idades no Rio de Janeiro.

Viva a experiência de dois dos melhores passeios da cidade do Rio por um preço especial a partir de R$79,90.

Confira a lista de 10 coisas que você vai poder fazer nesse feriado no Rio de Janeiro indo no AquaRio e no BioParque do Rio.

Conheça o AquaRio: uma viagem ao fundo do mar

O AquaRio, localizado na Zona Portuária do Rio, atualmente é um dos maiores símbolos do Rio de Janeiro. Com o seu foco em bem-estar animal e seu tripé de Educação, Pesquisa e Conservação se tornou o local ideal para conhecer os mais importantes animais marinhos do mundo ao mesmo tempo que acompanha de perto as mais diversas pesquisas e projetos de conservação.

O fundo do mar, onde os visitantes se encantam com as diferentes espécies de tubarões, entre eles a estrela do AquaRio: Margarida, a tubarão-magona.

BioParque do Rio: veja de perto essa transformação.

Assim como o AquaRio, BioParque do Rio é um centro de referência focado em educação, pesquisa e conservação. Tem a missão transformadora de sempre promover o impacto positivo para o para o meio ambiente.

Apresenta um espaço completamente inovador, deixando para trás aquele conceito antiquado de zoológico, com grades e espaços pequenos. No BioParque do Rio, o respeito ao bem-estar animal é um compromisso, e você pode se tornar parte disso!

Conheça os hipopótamos Tim e Bocão, a onça-pintada e o Jardim Burle Marx.

Assista ao vídeo e veja a reação ao visitar o BioParque do Rio pela primeira vez.

Para matar a curiosidade do que você pode fazer visitando dois pontos turísticos mais conectados com a conservação da natureza no Rio de Janeiro fizemos uma lista. confira:

10 coisas que você pode fazer no AquaRio e BioParque do Rio:

1 – Ver de perto a Raia Borboleta – Espécie reproduzida pela primeira vez no mundo em um aquário! 🥇

Após anos de pesquisa, o AquaRio se tornou o primeiro Aquário Marinho do Mundo a realizar a reprodução da Raia-borboleta. Atualmente, as quatro raias que nasceram vivem em meio aos outros peixes no grande tanque oceânico. #VemProAquaRio ver de perto essa incrível conquista para o meio ambiente!

2 – Caminhar no meio da Arte 🎨

As rampas de acesso do AquaRio são também uma galeria de arte. Nesse projeto, assinado pelo artista plástico e grafiteiro ACME, os visitantes são levados à região mais profunda dos oceanos. É possível se deparar com pinturas de animais marinhos gigantes, vegetação oceânica e até o RMS Titanic.

3 – Conhecer o Gigante do Mar ⬆️

No AquaRio mora o impressionante Caranguejo-aranha-gigante. Podendo medir mais de 3 metros de comprimento e pesando quase 20 kg, ele é considerado o maior artrópode do planeta. É de deixar qualquer um de queixo caído.😲

4 – Aprender sobre animais marinhos 🥽

Todo o circuito do AquaRio você vai passar por placas que explicam sobre cada espécie e a importância da sua conservação. Além disso você também pode encontrar a equipe de Educação que estão disponíveis para tirar qualquer dúvida.

5 – Admirar o Peixe-Palhaço e anêmona: uma dupla dinâmica 🐠

O AquaRio serve como moradia para o peixe-palhaço e sua inseparável amiga anêmona. Eles vivem sob uma relação incrível de Mutualismo!

6- Viver uma experiência Imersiva 🦜

Imersão Tropical: permite ao visitante viver uma experiência imersiva de cores, sons e movimentos ao conhecer o viveirão das aves. Seja recebido por uma arara ou pelo simpático Tucano Tuc-Tuc. O local também abriga alguns micos e outros pequenos mamíferos, propondo a interação entre diferentes espécies, com a supervisão de educadores.

7- Alimentar e conhecer mais sobre os animais que estão na Fazendinha! 🐓

Fazendinha: aqui a criançada pode alimentar as cabras e conhecer de perto – vacas, bois e cavalos de pequeno porte. É lá que se aprende de onde vem o leite e os ovos que fazem parte da alimentação da garotada.

8- Se aventurar em uma Savana Africana 🦛

Savana Africana: pode ser visto pelo alto ou por meio de um passeio de barco, que ainda será implementado, e que permite uma interação ainda maior com os animais africanos, como avestruz, hipopótamos e, futuramente, zebras e girafas.

9- Brincar no Parquinho Animáximos (desenho educativo) 🙆🏻‍♀️

Parquinho Animáximos: aqui a criançada vai poder brincar e se divertir com segurança no parquinho.

10- Conhecer projetos de conservação de espécies ameaçadas de extinção 🐯

Carnívoros: Algumas espécies deste ambiente são fáceis de encontrar em quase todo território brasileiro, porém estão ameaçadas de extinção. No BioParque do Rio você vai poder conhecer de perto e ver os projetos de conservação dessas espécies.

Tudo isso e muito mais! Ansioso para ter essa experiência transformadora?

Conheça também o Combo AquaRio + Cristo Redentor

Pensou que as oportunidades para aproveitar o Rio de Janeiro acabaram? Nada disso! Você também pode optar por escolher o combo do AquaRio e Paineiras Corcovado com o preço especial! Seu programa do que fazer no Rio chegou!

Isso mesmo, você adquire o bilhete para conhecer as 350 espécies aquáticas do AquaRio + o bilhete para visitar o monumento do Cristo Redentor com transporte de van por um preço especial.

🎫 A partir de R$72,10! Confira a lista do que você pode curtir no seu passeio!

Conhecer o Cristo Redentor

Você pode visitar uma das 7 maravilhas do mundo moderno, o Cristo Redentor. E nesse ano ainda é mais especial, pois a estátua completa seus 90 anos! Incrível, né?

Visão Panorâmica do Rio de Janeiro

Vista incrível do Rio de Janeiro. Lá do alto você tem uma visão de praticamente todo o Rio de Janeiro. Dá para você ver vários pontos famosos do Rio: Maracanã, Praia de Copacabana, Ipanema, Morro da Gávea, Jóquei do Rio, Jardim Botânico e muito mais! Sem falar no caminho até o Cristo Redentor, que é no meio da Floresta da Tijuca!

Comer com uma vista maravilhosa do Rio de Janeiro

Lá do Centro de Visitantes Paineiras Corcovado você vai poder admirar a vista tomando um belo café e pão de queijo na nossa lanchonete Naturê!

Comprar lembranças da Cidade

A parada obrigatória do passeio é passar na Loja Paineiras onde tem várias opções de presentes com a cara do Rio de Janeiro e do Cristo Redentor. Ideal para dar de presente ou levar com lembrança inesquecível no passeio.

Tirar fotos incríveis

São vários ângulos perfeitos para tirar foto no meio da natureza! Aproveite!

* O combo dá acesso ao Cristo Redentor saindo com a Van do Centro de Visitantes Paineiras Corcovado.

Como comprar o ingresso para o AquaRio e Cristo Redentor de uma vez só?

Acesse o link [ CLIQUE AQUI ]

Selecione qual tipo de ingresso você vai comprar. Pode ser a promoção para moradores do estado do Rio de Janeiro, Estrangeiros, Merco Sul ou Turistas Brasileiros.

2. Informe qual data você vai visitar o Cristo Redentor e o horário.

3. Coloque a data e horário que você vai visitar o AquaRio

4. Escolha quem vai fazer a visita: Idoso( a partir de 60 anos), Infantil ( 5 a 11 anos) ou Adulto

5. Complete as informações de cadastro e realize o pagamento em um cartão de crédito!

Aproveite e visita uma das 7 maravilhas do mundo moderno e o maior Aquário Marinho da América do Sul!

Medidas necessárias para sua segurança e da sua família! 👇🏽

Capacidade de visitantes reduzida;

Uso obrigatório de máscara;

Sistema de triagem na entrada do parque;

Circuito sinalizado para evitar aglomerações;

Totens de álcool em gel espalhados;

Somente compra on-line