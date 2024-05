Lesão de Pulgar preocupa Flamengo para jogo diante do Bolívar, na Libertadores

Volante titular com Tite sofreu uma lesão no confronto diante do Botafogo, no final do mês de abril

Possível desfalque para a ‘final’

Diferente do Brasileirão Série A, a situação do Flamengo na Libertadores não é agradável. A derrota para o Palestino, em 1 x 0, deixou a equipe de Tite na 3ª posição, com quatro pontos ganhos.

© Thiago Ribeiro/AGIFRJ – RIO DE JANEIRO – 21/05/2023 – BRASILEIRO A 2023, FLAMENGO X CORINTHIANS – Erick Pulgar jogador do Flamengo durante partida contra o Corinthians no estadio Maracana pelo campeonato BRASILEIRO A 2023. Foto: Thiago Ribeiro/AGIF



O próximo confronto é diante do Bolívar, o atual líder do grupo E. A partida será importante, sendo praticamente uma final. Entretanto, para o confronto, o treinador corre o risco de não contar com Erick Pulgar.

Após sofrer a lesão no clássico contra o Botafogo, o volante chileno iniciou o processo de recuperação do entorse no tornozelo esquerdo. Conforme publicado pela ‘Coluna do Fla’, Pulgar segue em trabalho junto com o grupo de fisioterapeutas do Flamengo.

Dessa maneira, o meio-campista não está 100% confirmado para a partida. A decisão final será durante a semana, após mais sessões de atividades com os fisioterapeutas. Para o confronto do Campeonato Brasileiro, diante do Corinthians, a ausência é certa.

A ausência de Erick Pulgar

Em 2024, o chileno disputou 17 partidas, 16 entre os titulares, com uma assistência anotada. Sem o atleta à disposição, o meio de campo do Flamengo mostrou desorganização, principalmente no momento de recomposição e marcação.

Na derrota para o Palestino, o meio de campo titular começou com Gerson, Allan e De La Cruz. A equipe do Flamengo também sente a ausência de Arrascaeta. A princípio, o Rubro-Negro corre para contar com o uruguaio à disposição na Libertadores.

A ausência dele prejudica o meio de campo do Flamengo? A ausência dele prejudica o meio de campo do Flamengo? 0 PESSOAS JÁ VOTARAM

Uma outra dor de cabeça para Tite, também em relação a lesões, é com Bruno Henrique. Com uma lesão na região do pé, o atacante titular é outro que pode desfalcar o clube no confronto da copa continental.

Em caso de derrota, e o Palestino vença o Millonarios, o Flamengo não alcança o 2° colocado. Na 5ª rodada, a equipe carioca precisa vencer e torcer para um tropeço do clube chileno.

A ausência na opinião da torcida