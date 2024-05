Passeio ciclístico pela região da Pequena África marca programação do Movimento Maio Amarelo – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Neste sábado (11), Movimento Maio Amarelo, de educação no trânsito promove passeio ciclístico pela região da Pequena África – CET-Rio Neste sábado (11), Movimento Maio Amarelo, de educação no trânsito promove passeio ciclístico pela região da Pequena África – CET-Rio

O Passeio Ciclístico Maio Amarelo de 2024 acontece neste sábado (11/5), na Região da Pequena África, na Zona Portuária do Rio. A concentração para o tour de bike está marcada para às 9h, na Praça XV, no Centro. Após uma série de atividades educativas, às 10h30,começa o passeio que vai combinar a história cultura da região da Pequena África com alertas sobre prevenção de acidentes e segurança viária, pautas do Movimento Maio Amarelo, de educação no trânsito. Para participar, é preciso se inscrever no site da Sympla.

Confira a programação:

– 9h às 10h30 (Praça XV, Centro) – Atividades educativas, realizadas pelos órgãos organizadores do Maio Amarelo, com atividades interativas, para participantes de todas as idades, demonstrações práticas sobre comportamentos no trânsito, tanto para pedestres quanto para motoristas, informações sobre comportamento mais seguro e distribuição de materiais de educação para o trânsito.

– 10h – Concentração para o passeio: atrás da Bolsa de Valores, na frente da estação do Bike Rio.

– 10h30 – Saída para o passeio.

Roteiro:

– Largo de São Francisco da Prainha

– Pedra do Sal

– Cais do Valongo (Patrimônio Histórico da Humanidade/Unesco)

– Cemitério dos Pretos Novos/IPN (final do circuito)

– Revolta da Vacina

No Rio de Janeiro, ao longo de todo o mês de maio, o grupo composto pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio), Secretaria Municipal de Educação (SME), Secretaria do Meio Ambiente e Clima (SMAC), Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Detran RJ; Educação Lei Seca, Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO), Rio Ônibus e Instituto Pretos Novos (IPN) vai realizar ações educativas, passeios culturais, treinamentos, debates, além de distribuir equipamentos de segurança e materiais educativos.

Confira a programação completa das ações do Maio Amarelo, no site da CET-Rio.