AquaRio renova associação com WAZA! – AquaRio

No início de 2020, o AquaRio conquistou um importante título que reconhece a importância do nosso trabalho com a pesquisa científica, a conservação de espécies e a educação ambiental. O AquaRio se tornou um membro da WAZA (World Association of Zoos and Aquariums)! E agora, em setembro, temos o orgulho de anunciar a nossa renovação com a principal associação de zoológicos e aquários do mundo. Que orgulho, não é? Vem com a gente então entender a importância desse título!

O que é a WAZA?

A WAZA (World Association of Zoos and Aquariums) é a principal associação de zoológicos e aquários do mundo. Há 85 anos, ela promove a integração de diferentes centros de conservação e especialistas da área para ampliar o impacto dessas instituições na preservação da biodiversidade.

Para renovar essa parceria, o AquaRio precisou cumprir importantes requisitos. Foi necessário passar por um processo de avaliação de relatórios e documentos de diversas áreas do parque como manejo, bem-estar, conservação, educação, segurança, nutrição e saúde animal. Além disso, também recebemos uma visita técnica realizada pelo CEO Interino e Diretor de Conservação da WAZA, Dr. Martín Zordan, e pela Diretora de Associados da WAZA, Janet Ho.

Por que é importante fazermos parte da WAZA?

Não basta apenas ser um aquário ou um zoológico para se tornar um membro da WAZA. Diversos critérios são utilizados para conceder o título de membro a uma instituição. Essa seleção é muito importante pois garante que apenas lugares que cumpram seu propósito de conservação e coloquem o bem-estar animal em primeiro lugar façam parte da associação.

Por isso é tão importante o AquaRio ser parte da WAZA! Isso quer dizer que estamos cumprindo o nosso propósito de fazer a diferença quando o assunto é conservação da biodiversidade e que estamos garantindo o bem-estar de todos os indivíduos que vivem com a gente.

Venha conhecer os projetos de conservação do AquaRio!

Uma visita ao AquaRio é a garantia de um passeio com muita diversão, segurança e aprendizado em família! No Maior Aquário Marinho da América do Sul, você pode conhecer diversas espécies marinhas de pertinho e entender com nosso time como elas fazem parte dos projetos de conservação.

Você que é morador do estado do Rio de Janeiro ainda tem direito a um desconto especial! Entre no link abaixo e garanta seu ingresso na compra online para evitar filas e aglomerações. Estamos esperando vocês!