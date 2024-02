Curta também esse line-up – AquaRio

Setembro é o mês em que a Cidade Maravilhosa recebe um dos maiores festivais de música do mundo.

Depois de três anos, o Rio de Janeiro estará cheio de visitantes prontos para o evento, mas também conhecerão o que a cidade tem para oferecer. As maiores bandas do planeta irão se apresentar entre os dias 2 e 11 de setembro no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

Vai estar pelo Rio nesse período? Que tal aproveitar também a oportunidade para visitar a cidade por completo?

Com o Combo AquaRio + BioParque do Rio + Cristo Redentor você pode! Afinal, visitando essas três atrações e mais o festival, você percorre toda cidade e conhece da Zona Norte a Zona Sul, do Centro a Zona Oeste. Super line-up, não?

Ao visitar o AquaRio você conhecerá o bairro da Gamboa, na Zona Central da cidade e passará por pontos turísticos como o Museu do Amanhã e o Boulevard Olímpico.

Visitando o BioParque do Rio, aproveite o que a Zona Norte tem a oferecer: um passeio ao ar livre pela Quinta da Boa Vista, um parque municipal no Bairro Imperial de São Cristóvão, bem próximo ao Estádio do Maracanã.

Já no caminho para o Cristo Redentor, que fica na Zona Sul, no bairro Cosme Velho, encante-se com as paisagens e sensações, por exemplo, da vista da enseada de Botafogo.

Pensando em tudo isso, preparamos um combo especial para você conhecer três atrativos turísticos do Rio por um preço especial de lançamento: a partir de R$ 99,90*.

A partir do dia 26 de agosto, você que está no Rio para curtir o melhor da música pode aproveitar também um line-up diferente e conhecer três parques que são verdadeiros espaços atrativos:

Espaço Água: Aquário Marinho do Rio de Janeiro

O AquaRio é o maior aquário marinho da América do Sul. Localizado no Boulevard Olímpico, na região do Porto Maravilha, no Rio de Janeiro. O espaço conta com mais de 2 mil animais de 250 espécies diferentes. Por aqui, combinamos Educação, Pesquisa e Conservação.

Lar de tubarões, raias e invertebrados, o AquaRio conta com mais de de 4 milhões de litros dágua, recintos que reproduzem o habitat natural das espécies e um túnel subáquatico, onde os visitantes podem literalmente entrar no fundo do mar sem se molhar.

Espaço Terra: BioParque do Rio

Esqueça tudo o que você sabe sobre zoológico. O BioParque do Rio traz um novo conceito, onde o bem-estar das espécies é prioridade. Localizado na Quinta da Boa Vista, no espaço do antigo RioZoo, o local foi totalmente reformado para garantir a qualidade de vida dos animais e mais conforto para os visitantes.

Com cerca de 1 mil animais de 350 espécies diferentes, o Bioparque do Rio é um centro de conservação da biodiversidade. Veja de perto animais como o Leão, Elefante, Hipopótamos e espécies ameaçadas de extinção, como o Mico-leão-dourado e o Lobo-Guará.

Apresentamos ao público um novo conceito de zoológico, onde o bem-estar animal está em nosso DNA e nos comprometemos em proporcionar experiências transformadoras para você e sua família!

Espaço Ar: Cristo Redentor

Localizado no alto do Morro do Corcovado, o Cristo Redentor é o ícone brasileiro mais conhecido no mundo. Todos os anos, mais de 1 milhão de pessoas são levadas ao monumento pelo Consórcio Paineiras Corcovado, o único transporte oficial de vans do Parque Nacional da Tijuca.

Localizado no meio da Floresta Nacional da Tijuca, o Centro de Visitantes Paineiras é ideal para começar o seu passeio.

O que o combo inclui:

1 ingresso para o AquaRio;

1 ingresso para o BioParque do Rio;

1 ingresso avulso para o Cristo Redentor saindo do Centro de Visitantes Paineiras Corcovado

Ida e volta entre o trecho que liga o Centro de Visitantes ao Alto Corcovado.

Informações importantes sobre ingressos e descontos:

Crianças de 3 a 11 anos têm direito ao preço especial promocional.

São considerados idosos para direito ao preço promocional brasileiros a partir de 60 anos de idade.

Para usufruir do desconto oferecido a crianças de 3 a 11 anos e a idosos, é preciso levar um documento válido, com foto, que comprove a idade.

Obrigatório apresentar o cartão utilizado na compra e o documento de identificação do titular do cartão, quando da validação do ingresso feita na catraca de entrada.

*Valor referente a tarifa infantil (3-11 anos).

Valor promocional de lançamento, válido para a promoção CURTA ESSE LINE-UP.

Valor de baixa temporada de segunda a sexta, exceto feriados.

Válido para brasileiros e residentes no Brasil.

Paineiras Corcovado: as remarcações devem ser de acordo com a temporada do bilhete.