Neílton e Medel discutem na saída do estádio e precisam ser contidos; veja vídeo

Treta após duelo pela Copa do Brasil

Após abrir 2 a 0, tomar a virada e buscar o empate no final, o Vasco conseguiu se classificar na Copa do Brasil, no duelo contra o Água Santa, nas penalidades. O jogo terminou em 3 a 3 e os gols vascaínos foram marcados por Galdames, Vegetti e Piton.

© Jorge Rodrigues/AGIFMedel e Neílton discutem fora de campo – Foto: Jorge Rodrigues/AGIF



Agora, depois do duelo pela competição nacional, a equipe volta seu foco para a disputa das semifinais do Campeonato Carioca de 2024. O Gigante da Colina encara o Nova Iguaçu. Na outra semi, Flamengo e Fluminense se enfrentam.

Por falar neste jogo do Almirante, você poderá conferir o duelo com imagens pelo Bolavip Brasil, através de uma parceria com a CazéTV. Porém, voltando a falar do duelo pela Copa do Brasil, além da emoção do empate no final e da decisão por pênaltis, o duelo ficou marcado por confusão.

Durante a partida, aconteceram muitos desentendimentos, porém, um deles se destacou e foi parar fora do campo. Na saída de São Januário, Medel e Neílton, se encontraram, tiveram uma nova discussão e precisaram ser contidos.

Flagra da discussão viraliza

Nas redes sociais, foi possível ver um vídeo gravado e que foi postado sobre a situação polêmica. Nele é possível notar que os dois jogadores se desentendem, trocam algumas ameaças e só não vão as vias de fato, pois foram contidos.

É possível notar que seguranças do Vasco da Gama precisaram se unir para atentar segurar o experiente atleta chileno. Ele tenta se desvencilhar dos profissionais para ir ao encontro do atacante do time paulista.

Por sua vez, foi possível captar uma declaração de Neílton. O jogador fala que queria se encontrar com Medel depois para resolver o problema e que poderia ir até a casa do chileno se for preciso.

“Tá achando que nós é playboy? Fala para o Medel vir sozinho. Manda ele vir aqui. Eu vou lá na sua casa. Eu vou lá na casa dele”, disse o atacante do Água Santa para o chileno.

Quem está certo nessa? Quem está certo nessa? 0 PESSOAS JÁ VOTARAM

Bastidores do caso e reações

O caso não parou por aí. Logo após a confusão ser apartada e os jogadores se deslocarem para sair do estádio São Januário, a confusão teve capítulo nas redes sociais.

A TNT Sports publicou uma postagem com as aspas de Neílton chamando Medel para a briga. Vale lembrar que ele está na equipe do interior paulista para tentar dar uma volta por cima em sua carreira. Nos comentários, o medalhão chileno postou uma longa sequência de emojis de risada.

Autor de um dos gols e compatriota de Medel, Galdames, foi perguntado sobre o caso, mas preferiu não dar muitos detalhes do que aconteceu para que a dupla estivesse agitada.

“Não vou te falar o que aconteceu porque estava aqui dando entrevista. Dentro de campo foram discussões normais de futebol. Nada demais”, disse o jogador.

Repercussão da confusão nas redes sociais