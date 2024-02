Vasco é surpreendido com o relatório final da arbitragem em relação ao clássico com Fluminense

O clássico entre Fluminense e Vasco

Na última quarta-feira (14), Fluminense e Vasco realizaram o 1° Clássico dos Gigantes de 2024. Entretanto, o jogo ficou marcado pelas polêmicas envolvendo a arbitragem, principalmente em lances para o Gigante da Colina.

© Alexandre Loureiro/AGIFClássico foi muito polêmico por conta da arbitragem. Foto: Alexandre Loureiro/AGIF



Dessa forma, a Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) divulgou o relatório feito pela empresa da Good Game, contratada justamente para analisar a arbitragem.

De acordo com o próprio relatório, a arbitragem não interferiu no placar final, ou seja, quase todas as decisões de Bruno Correia foram corretas, o juiz não teria errado durante os 90 minutos do Clássico dos Gigantes.

“O relatório da empresa, cujo trabalho é isento, independente e reconhecido internacionalmente, aponta 102 situações de atuação do árbitro no clássico Fluminense 0 x 0 Vasco, com apenas um erro de baixo impacto – escanteio a favor do Tricolor. Além disso, no final, o documento compara o resultado oficial e real da partida, sendo ambos 0 a 0 – o que confirma que a arbitragem não interferiu no placar“, esse é um trecho do relatório publicado.

Jogadores do Vasco cobraram a arbitragem

Na partida entre Fluminense e Vasco, alguns lances chamaram a atenção. No primeiro tempo, um gol de David foi anulado por impedimento. Entretanto, de acordo com boa parte da torcida vascaína, a imagem do VAR não esclareceu o lance.

Já na segunda etapa, o gol de Vegetti foi anulado. A princípio, o centroavante argentino teria cometido falta em cima do defensor do Fluminense. É claro, houve lances em que os jogadores do Vasco pediram pênalti.

O Vasco foi prejudica no clássico? O Vasco foi prejudica no clássico? 0 PESSOAS JÁ VOTARAM

Após o apito final, jogadores do Vasco cobraram a atuação do grupo de arbitragem. Ainda no Maracanã, em entrevista para o Canal Goat, Vegetti comentou o que achou das decisões tomadas:

“Um gol legítimo, um pênalti não marcado, outro gol legítimo meu. A verdade é que uma arbitragem como essa enfeia um torneio tão lindo como o Carioca. Times muito grandes, com muito prestígio, mas a arbitragem não está a altura. É lamentável, um desastre“.

Próximo compromisso do Vasco

Já na reta final, o Vasco ocupa a 5ª colocação, com 13 pontos conquistados. A campanha da equipe conta com três vitórias, quatro empates e uma derrota, fora da zona de classificação para a próxima fase.

Com apenas uma vitória nas últimas cinco rodadas disputadas, o Gigante da Colina precisa somar três pontos no próximo compromisso, que ocorre no domingo (18).

É mais um clássico, agora diante do Botafogo, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos. O rival é o atual 4° colocado, com 14 pontos, ou seja, uma vitória pode colocar o clube dentro da zona de classificação.

Ramón Díaz não terá Medel à disposição, o chileno foi expulso durante o clássico com o Fluminense. Ainda no mês de fevereiro, o clube joga pela Copa do Brasil, diante do Marcílio Dias, fora de casa.

Vascaínos irritados com a arbitragem