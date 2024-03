Atuações: Vasco e Nova Iguaçu empatam em noite inspirada de Léo Jardim

Vasco e Nova Iguaçu entraram em campo pela semifinal do Campeonato Carioca de 2024. A partida ocorreu na noite deste domingo (10), no Maracanã. O 1° jogo entre as equipes foi equilibrado, com chances reais de gol para ambos os lados. A transmissão contou com a transmissão do Bolavip, em parceria com a Cazé TV.

© Thiago Ribeiro/AGIFLéo Jardim evitou a derrota do Vasco.



Um jogo equilibrado, foram 90 minutos de um belo jogo, com emoções para todos os lados. Bola na trave, defesas dos dois goleiros e a festa dos torcedores nas arquibancadas. Sem dúvidas, Léo Jardim brilhou, mais uma vez.

Os gols saíram na segunda etapa, assim, o 1° confronto de Vasco e Nova Iguaçu terminou empatado por 1 x 1. Tudo está aberto para o próximo jogo da semifinal, que ocorre já no domingo (17), às 16h.

Veja as notas das atuações dos jogadores do Vasco:

Defesa

Léo Jardim: 9

Novamente, foi o melhor jogador do Vasco em campo. O arqueiro fez diversas defesas, incluindo uma cara a cara com Carlinhos, centroavante do Nova Iguaçu. Sem ele, o Gigante da Colina teria mais problemas e poderia ser derrotado.

João Victor: 4,5

A bola passou embaixo da perna do defensor no lance do gol, não conseguiu afastar. Sistema defensivo da equipe estava confuso.

Medel: 4

O que mais sofreu na defesa da equipe. Nos ataques do Nova Iguaçu, o chileno mostrou muitas dificuldades.

Léo: 5

Não comprometeu no lance do gol, mas toda a defesa do Vasco não correspondeu o que o torcedor esperava.

Meio-Campo

Paulo Henrique: 5

Atuou 45 minutos, mas não correspondeu em campo. Ramón Díaz não gostou e colocou Pumita.

Pumita: 4

Errou em um momento crucial, o Vasco quase levou o 2° gol por conta do uruguaio. Léo Jardim salvou.

Zé Gabriel: 5

Apagado durante boa parte do confronto. Também foi substituído.

Payet: 7

Responsável pelas principais jogadas do Vasco, mas o francês, que finalizou diversas vezes, não conseguiu marcar ou dar assistência. O atleta quase fez um gol, mas o goleiro evitou com uma linda defesa.

Galdames: 5

Muito abaixo do restante do meio de campo, foi substituído durante o intervalo. Não fez diferença no meio de campo do Vasco, saiu já no intervalo para a entrada de Sforza.

Sforza: 7

Entrou para dar mais qualidade no passe, responsável pela ligação da defesa para o ataque. Deu a assistência para o gol de Piton.

Lucas Piton: 8

História repetida, gol de cabeça em um momento crucial para o time. Levou muito perigo no lado esquerdo do ataque.

Mateus Carvalho: 3

Com o time precisando da vitória, o jogador não tinha uma função defensiva, mas era o último homem do meio de campo. Recebeu o vermelho por conta da confusão.

Ataque

Clayton: 6

A estreia de Clayton com a camisa do Vasco não aconteceu da melhor forma. O centroavante pouco foi acionado, saia da área para receber os passes. Em um lance, o jogador finalizou de longe e quase marcou.

Vegetti: 5,5

Bem marcado pela defesa do Nova Iguaçu, o argentinou não conseguiu balançar as redes.

Adson: 5

Entrou com velocidade no ataque, mas pouco participativo.

David: 4,5

Pelo lado direito, o atacante tentou criar jogadas e tabelas com Vegetti, mas não finalizou.

Técnico

Ramón Díaz: 6,5

O treinador mudou diversos jogadores durante a partida, desfez a escalação com três zagueiros. Dentro de campo, a equipe conseguiu o empate.

Defesa

Fabrício: 9

A defesa mais linda do jogo foi a do Fabrício. Em uma finalização de Payet, o goleiro conseguiu evitar o gol, rebateu a bola que ainda bateu no travessão. O lance foi comemorada como um gol pela comissão técnica.

Yan Silva: 6,5

Também foi bem durante os 90 minutos. Ajudou na saída de bola do time.

Gabriel: 6,5

Anulou os atacantes do Vasco, não comprometeu na partida

Sergio Raphael: 7

Maicon: 7,5

Muito participativo durante o jogo. Quando Adson entrou no Vasco, o defensor precisou ficar mais na defesa.

Meio-Campo

Albert: 6,5

Fez um bom trabalho no meio de campo, sendo o 2° volante com mais liberdade para ir ao ataque.

Índio: 6

Mais participativo na primeira etapa, não comprometeu e ajudou a equipe

Xandinho: 8,5

O atleta marcou o gol do Nova Iguaçu, um belo gol de calcanhar. Xandinho deu velocidade ao time pelo lado direito do ataque. O camisa 7 também ajudou na defesa, principalmente no 2° tempo.

Yago: 7

Ele incomodou Lucas Piton durante o jogo inteiro. Sempre com a jogada de levar para a perna esquerda, Yago driblou, finalizou e marcou. Uma partida sem gol, mas com importância no esquema do Nova Iguaçu.

Bill: 6

Também ajudou no ataque e defesa. Deu trabalho para o sistema defensivo do Vasco.

Sidney Pages: 5

Entrou no lugar do Bill e atuou poucos minutos.

Fernandinho: 3

O lance mais importante de Fernandinho foi na expulsão, na confusão com Mateus Carvalho.

Ronald: 5,5

O atleta, que faz um bom Campeonato Carioca, mostrou um rendimento abaixo, mas não comprometeu.

Ataque

Carlinhos: 7

O centroavante do Nova Iguaçu ajudou o sistema defensivo do clube carioca. Durante o ataque, o atleta era a válvula de escape para os contra-ataques. No lance do gol, o atacante finalizou a bola na trave, no rebote, Xandinho marcou.

Emerson Carioca: 5

Entrou no final do confronto e ajudou mais no sem bola.

Alegria: 5,5

Puxou contra-ataque para o Nova Iguaçu, mas levou pouco perigo ao gol de Léo.

Técnico

Kal: 7,5

Surpreendeu o Vasco, anulou os principais atletas do adversário durante boa parte do confronto. Entretanto, demorou para fazer substituições na equipe.