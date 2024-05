Flamengo está fechando nova contratação; Veja quem é

Novo reforço

O Flamengo ganhou um respiro de tranquilidade após vencer o Corinthians por 2 a 0, no Maracanã, no último sábado (11). Com os 3 pontos conquistados, o Mais Querido foi para a terceira colocação no Brasileirão.

© Getty ImagesTite, treinador do Clube de Regatas do Flamengo



Tite sabe que tudo pode voltar a ficar ruim se o time não vencer o Bolívar, nesta quarta-feira (15), dentro de casa. O Rubro-Negro precisa ganhar dos bolivianos para ficar vivo na Libertadores.

Pedro pode ser o grande desfalque nesta partida. Contra o Corinthians, ele saiu no intervalo da partida e entrou Gabigol, que ainda está sem ritmo e precisa de mais minutos para melhorar o condicionamento físico.

Falando sobre o mercado da bola, a imprensa colombiana vem noticiando desde o último fim de semana que um jogador do Junior de Barranquilla está de malas prontas para vestir o Manto Sagrado.

Tem 27 anos, bom de bola

Trata-se Gabriel Fuentes, de 27 anos. Ele é titular absoluto por lá, é um canhoto que joga na meia esquerda e também de lateral. Conforme o Transfermarkt, ele está avaliado em 1,4 milhão de euros (R$ 7,7 milhões na cotação atual).

A direção flamenguista não se manifestou, até o momento, a respeito deste negócio. Certo é que os principais jornais da Colômbia colocam o acordo como praticamente iminente.

Gabriel Fuentes é muito bom ofensivamente, rápido e com passes verticais. É tão ofensivo que já jogou diversas vezes como um meia ou até ponta-esquerda. É realmente um bom jogador.

Vale lembrar que durante o período da Copa América, o CRF pode ficar até 9 rodadas sem seus principais jogadores: Arrascaeta, Varela, De La Cruz e Pulgar. Realmente precisará contratar.

Para ganhar títulos em 2024

Tite está em contato direto com os dirigentes do Flamengo. As partes mantêm um bom relacionamento visando melhorar o time do CRF, seja dentro ou fora de campo, com as chegadas de reforços.

O comandante do Fla sabe que a pressão é muito grande para fazer a equipe jogar um futebol mais envolvente e conquistar títulos no fim do ano. Experiente, ele está sabendo conviver com isso.

Parte da torcida ainda questiona algumas decisões do técnico por entender que Tite já poderia ter feito o time evoluir mais. Há o outro lado também com o comandante que chegou ano passado no meio do furacão.

Ele foi convencido a chegar no fim de 2023 para classificar o Flamengo a Libertadores se conseguiu. A coragem do técnico em meio a todas as críticas foi tida como o ponto forte no Clube.