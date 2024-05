Torcida do Vasco não esquece do Flamengo em São Januário e canta: “Sábado é guerra”

Não esquecem da Nação

Neste domingo (12), em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco enfrentou o Vitória, em São Januário, e conseguiu os três pontos após fazer 2 a 1.

O que chamou a atenção da torcida Rubro-Negra nas redes sociais foi que, ainda antes do apito final do jogo do Vasco, literalmente com a bola rolando, a torcida Cruzmaltina já começou a cobrar os jogadores para o jogo contra o Flamengo.

O clássico acontece no sábado (18), às 21h, no Maracanã. Com o jogo se encaminhando para o final, os vascaínos começaram a gritar: “É guerra, é guerra, é guerra, no sábado é guerra”.

O canto da torcida rendeu comentários dos flamenguistas na Web. “Ain, sábado é guerra. Vão tomar mais uma coça, normal”, ironizou o Rubro-Negro na internet.

Tabu longevo

Outro, com risadas, escreveu: “Torcida do vasco cantando ‘sábado é guerra’ (risos). todo ano eles cantam isso, e todo ano eles perdem”, relatou o torcedor do Mengão.

Fato é que o Vasco não vence o Flamengo no Campeonato Brasileiro desde 2015. No ano passado, o Mengão venceu os jogos do turno e do returno, com direito a um memorável 4 a 1 no Maracanã.

Com a vitória sobre o Corinthians, o Fla é o terceiro colocado do Brasileiro, com 11 pontos, dois a menos que o vice-líder Bahia, e o líder Athletico-PR. No meio da semana, a equipe de Tite concentra forças na Libertadores em jogo decisivo contra o Bolívar.

O que dizem os flamenguistas nas redes sociais