Venê Casagrande comemora cariocas na Libertadores e torcida do Flamengo aponta ‘alfinetada’ no Vasco

Setorista do Mengão fez uma postagem após a confirmação do Botafogo na fase de grupos da competição continental

Fla bate o Flu em primeiro jogo da semi do Carioca

No último final de semana, Flamengo e Fluminense se enfrentaram no jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. Em partida disputada no Maracanã, mas com mando do Tricolor, o Mengão levou a melhor.

Venê Casagrande, setorista do Flamengo, comentou sobre cariocas na Libertadores – Foto: Reprodução



O primeiro gol do Fla foi marcado por Everton Cebolinha, nos acréscimos do primeiro tempo. O segundo – e último – foi de autoria de Pedro, nos minutos extras da etapa complementar.

Com o gol marcado, o camisa 9 se isolou na artilharia do Carioca, com nove gols marcados. Além disso, agora é o maior goleador do novo Maracanã, balançando o barbante em 78 oportunidades. O posto era ocupado por Gabigol, com 77.

Se recuperando de lesão muscular e com previsão de retorno para o segundo jogo da semifinal, o camisa 10 observa seu concorrente se firmar cada vez mais na titularidade do time comandado por Tite.

Mais um carioca na Libertadores

Na noite desta quarta-feira (13), o Botafogo empatou em 1 a 1 com o Red Bull Bragantino no Nabizão e garantiu sua classificação para a fase de grupos da Libertadores. Na ida, os cariocas haviam vencido por 2 a 1.

Com o Fogão classificado, o Rio de Janeiro terá três representantes na competição continental: Flamengo, Botafogo e Fluminense. O Vasco, por sua vez, está fora até mesmo da Sul-Americana.

Em seu Twitter/X, o jornalista Venê Casagrande comemorou o fato do Estado do Rio ter três times na disputa da Liberta, elencando os clubes que lá estarão. Nos comentários da publicação, não deu outra: provocação ao Cruz-Maltino.

Treta com o Vasco pelo Maracanã esquenta nos bastidores

A relação entre Flamengo e Vasco já não são das melhores, mas teve novos capítulos dessa rivalidade nos últimos dias. Tudo por conta do Maracanã, que não foi cedido para receber a partida do time da Colina contra o Nova Iguaçu.

Nem Fla e nem Flu chegaram a negar o estádio para a Laranja Mecânica, mandante do duelo válido pelo jogo de volta da semifinal do Carioca, mas não responderam o requerimento a tempo.

Deste modo, com a exigência da Ferj em ter a definição do local da partida dias antes da mesma acontecer, o Nova Iguaçu decidiu levar o duelo para o Raulino de Oliveira, que pertence ao Volta Redonda.

Ainda sobre a ‘resenha’ de flamenguista sobre a ausência do rival na Libertadores, muitos citaram a situação envolvendo o Maracanã para atacar o time da 777 Partners, que disputará somente Estadual, Brasileiro e Copa do Brasil.

“E um chorando por aí. Como sempre só passando vergonha”, apontou um flamenguista. “Poderia me dizer o único time que não está saboreando a melhor competição da América?”, ironizou outro.

Veja a repercussão na web