Vasco pode jogar semifinal no Maracanã, mas depende da aprovação da dupla FlaFlu

Após muitos garantirem a volta das semis do Cariocão no Maracanã, Vasco e Nova Iguaçu dependem da aprovação da dupla FlaFlu, gestores do consórcio

Torcida faz festa no Maracanã

O Vasco da Gama entrou em campo no último domingo em partida válida pelas semifinais do Campeonato Carioca no Maracanã. Com uma grande festa do torcedor, o Nova Iguaçu trouxe problemas para o elenco vascaíno.

© Thiago RibeiroVasco e Nova Iguaçu buscam lugar para segunda partida, há expectativa de liberação do Maracanã. Foto: Thiago Ribeiro/AGIF



Mais de sessenta e uma mil pessoas foram assistir o primeiro desafio na segunda fase do estadual, e a atuação não foi bem o que todos esperavam. A equipe de Ramón Díaz foi pressionada pelo clube da baixada e das mãos de Leo Jardim veio a salvação.

Após o término da partida, muito se disse que a volta também seria realizada no Estádio Mário Filho, porém, segundo o jornalista Cícero Mello essa questão ainda não foi resolvida, pois o pedido precisa passar pela aprovação do consórcio gerido pela dupla FlaFlu.

“O presidente do Nova Iguaçu e o Vasco, em comum acordo, escolheram o Maracanã para a semifinal, mas dependem da aprovação do consórcio para a Ferj oficializar o local. Se o consórcio recusar o pedido, o Nova Iguaçu terá que escolher outro local para enfrentar o Vasco no próximo domingo.”, disse o comentarista da ESPN.

Opções para o Nova Iguaçu

Outra opções para o Nova Iguaçu escolher um local para que a partida seja realizada são os estádios: Mané Garrincha (Brasília), Nilton Santos (Rio de Janeiro), Raulino de Oliveira (Volta Redonda), entre outras opções.

A expectativa é de que o clube consiga a liberação para atuar no Maracanã, porém tudo depende da aprovação dos rivais que atuam no dia anterior no mesmo estádio. O que pode ser um motivo para que a partida não seja realizada no templo do futebol.

A partida fora do Rio prejudicaria o Vasco? A partida fora do Rio prejudicaria o Vasco? 0 PESSOAS JÁ VOTARAM

Segundo o treinador do Cruzmaltino, os torcedores podem esperar uma postura totalmente diferente da que foi vista no último domingo, onde o clube foi pressionado por um clube de menor expressão, como também ocorrido diante do Água Santa.

“Por uma razão muito simples e fácil que vou explicar. Primeiro que jogamos há três dias uma partida importante onde necessitamos da classificação. Passamos, com sofrimento, com muita pressão. Mas também tem que entender que a equipe hoje poderia ter ganho por dois ou três, mas também perdido. O Nova Iguaçu teve a semana de descanso, o que vai ser a nossa situação agora, já que eles vão jogar contra o Internacional e nós vamos preparar tudo para o domingo. O Vasco vai chegar à final!”, afirmou.

Leo Jardim convocado para a Seleção Brasileira

Após uma das suas melhores partidas com a camisa do Cruz-Maltino, o arqueiro foi surpreendido com uma notícia extremamente positiva para a sua carreira. Onde pela primeira vez ele foi convocado para compor os selecionados da Seleção Brasileira.

O anúncio foi feito por Dorival Júnior na tarde desta segunda-feira. Por consequência de lesões sofridas pelos jogadores que foram selecionados na primeira convocação, outros jogadores foram escolhidos para substituí-los.

Além do arqueiro do Gigante da Colina, o zagueiro Fabrício Bruno do Flamengo e o atacante Galeno do Porto também foram escolhidos para suprir a ausência de Ederson, Marquinhos e Gabriel Martinelli. Todos foram por conta de lesões.

Certamente as últimas semanas foram de grandes emoções para o goleiro que é intitulado pelo torcedor do Vasco como “o melhor do Brasil”. Na mesma semana ele presenciou o nascimento da sua filha, foi importante na classificação da Copa do Brasil e primordial para o resultado conquistado na semifinal do Cariocão.

Torcedor protesta contra o consórcio