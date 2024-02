Atitude de Adson chama atenção na vitória do Vasco e ex-Corinthians vira ‘alvo’

Vasco fica perto da classificação

Neste sábado (24), o Vasco da Gama entrou em campo com a missão de seguir na zona de classificação às semifinais do Campeonato Carioca. Diante do Volta Redonda, o Gigante da Colina precisava vencer.

© Thiago Ribeiro/AGIFAdson em sua apresentação pelo Cruz-maltino. Foto: Thiago Ribeiro/AGIF



Atuando em Cariacica, no Estádio Kleber Andrade, o Cruz-Maltino venceu por 2 a 1 e está muito perto de carimbar uma vaga no mata-mata. Agora, resta apenas o duelo diante da Portuguesa.

Vale frisar que, como o Botafogo venceu o Audax também neste sábado (24), a definição do último classificado ficou para a rodada decisiva. Como o Nova Iguaçu venceu seu jogo, os dois rivais alvinegros vão brigar pela 4ª vaga.

Vale destacar que, além de estar na frente na tabela, o Glorioso terá um compromisso pesado diante do Fluminense. Isto é, o Vasco tem tudo para se garantir na fase decisiva.

Payet volta a brilhar em campo

Contando mais sobre o triunfo diante do Voltaço, é interessante destacar que a vitória passou muito pela excelente atuação de Dimitri Payet. O francês novamente foi decisivo e desfilou em campo.

Além de inúmeros lances de efeito que levaram o torcedor, o meia deu a assistência para o gol de Zé Gabriel e cobrou o escanteio que originou o gol de Pablo Vegetti, o terceiro nos últimos jogos.

Adson vale o valor que custou? Adson vale o valor que custou? 0 PESSOAS JÁ VOTARAM

Inclusive, o gol do argentino contou com a primeira participação do jovem Juan Sforza em lances do gol do Cruz-Maltino. A antiga joia do Newell ‘s Old Boys entrou no segundo tempo e se destacou.

Em contrapartida, alguns reforços contratados pela gestão de Alexandre Mattos não foram bem e acabaram irritando os torcedores vascaínos. Foram os casos de David e Adson, principalmente.

Adson vira alvo de críticas

Com relação a David, o atacante voltou a perder um gol inacreditável após lindo passe de Payet. Não à toa, foi extremamente questionado nas redes. Entretanto, sua contratação nunca gerou tanta expectativa.

Isto é, como o Vasco desembolsou cerca de R$ 25 milhões para tirar Adson do futebol francês, as críticas ao meia-atacante do Gigante da Colina foram mais latentes, até porque um lance chamou atenção.

Após um belíssimo desarme de Sforza no campo de ataque, a bola sobrou limpa para o jogador revelado pelo Corinthians, mas ele não enxergou Payet completamente sozinho e forçou o passe para a direção errada.

Como a visão do francês era clara, o tema repercutiu muito entre os vascaínos e acabou causando uma enorme discussão, principalmente pelo alto valor pago pelo jovem de 23 anos.

Torcida do Vasco ‘detona’ Adson