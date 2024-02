Roger Flores faz previsão e opina sobre começo de temporada do Vasco

Roger Flores elogia Cruz-Maltino!

No domingo (18), o Vasco venceu o seu primeiro clássico na temporada e bateu o Botafogo por 4 a 2, no Estádio Nilton Santos, pela fase de classificação do Campeonato Carioca. Roger Flores, do SporTV, elogiou as atuações da equipe contra os rivais.

Roger Flores fala do Vasco no SporTV. Foto: Reprodução/ Youtube GE



Inclusive, o treinador Ramón Díaz tem apenas uma derrota em clássicos pelo time da Colina. Nesta temporada, o Cruz-Maltino ainda não perdeu para os rivais, já que empatou com Flamengo e Fluminense.

Na visão de Roger Flores, o Gigante da Colina foi superior nos três clássicos que disputou no ano. Contra o Fluminense, por exemplo, o time vascaíno ficou muito irritado com a arbitragem e Alexandre Mattos tomou atitude nos bastidores.

Dessa forma, o ex-jogador e hoje apresentador do programa Boleiragem, do SporTV, acredita que o Cruz-Maltino pode dar trabalho ao longo da temporada. Além do Carioca, a equipe de Ramón Díaz disputa a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro.

Vasco vence Botafogo com autoridade:

“Parece que o Vasco vai dar caldo neste ano. Dos últimos seis clássicos que o Vasco disputou só perdeu um. Dos três (clássicos) deste ano, no Estadual, para mim foi melhor nos três. Empata com o Flamengo e Fluminense, e ganha de 4 a 2, fora de casa, com o mando do Botafogo”, disse Roger Flores, no SporTV, em texto publicado pelo portal Torcedores.com.

No ano passado, o Gigante da Colina brigou para não cair e escapou do rebaixamento apenas na última rodada. Com a continuidade do trabalho de Ramón Díaz, a diretoria vascaína espera fazer uma temporada melhor em 2024.

Você concorda com a opinião de Roger Flores? Você concorda com a opinião de Roger Flores? 0 PESSOAS JÁ VOTARAM

Além disso, a 777 Partners fechou oito reforços no mercado da bola. O último a chegar foi o volante Juan Sforza, que estava disputando o Pré-Olímpico pela Seleção da Argentina. Ele tem apenas 21 anos e foi comprado do Newell´s Old Boys, da Argentina.

O Clube da Colina também assegurou a permanência de Pablo Vegetti, que interessava ao Grêmio. O Cruz-Maltino anunciou nesta terça-feira (20) a renovação de contrato com o artilheiro até o fim de 2025.

Posição do Gigante da Colina no Carioca:

Após vencer o Botafogo, o time de Ramón Díaz aparece na quarta colocação, com 16 pontos. Restam duas rodadas na fase de classificação do Estadual para o Cruz-Maltino buscar se classificar à semifinal.

O próximo compromisso da equipe é no sábado (24), às 17h30 (de Brasília), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES), pela 10ª rodada do Campeonato Carioca e a expectativa da torcida é por mais uma vitória.

Já na última rodada da fase de classificação, o time vascaíno terá pela frente a Portuguesa-RJ, que aparece na sexta colocação, com dois pontos a menos em relação ao Gigante da Colina.

Mas, o Vasco não foca apenas sua atenção no Campeonato Carioca e enfrenta o Marcílio Dias, de Santa Catarina, no dia 27 de fevereiro, pela primeira fase da Copa do Brasil. O time da Colina precisa de um empate fora de casa para avançar na competição.

O que os torcedores comentam na web?