São Januário tem João Victor x Neilton e mais confusão em vaga do Vasco na Copa do Brasil

Nervos à flor da pele

O Vasco passou para a terceira fase da Copa do Brasil ao empatar por 3 a 3 com o Água Santa e vencer nos pênaltis por 4 a 1, em São Januário, em um duelo muito nervoso com o time paulista.

Foto: Reprodução – João Victor fiou p da vida com Neilton



No tempo normal, assim que o Cruzmaltino fez o terceiro gol e empatou o duelo nos acréscimos da segunda etapa, o clima esquentou, principalmente entre o zagueiro João Victor, do Vasco e o atacante Neilton, do Netuno.

Após uma troca de provocações, os dois jogadores foram expulsos e quase partiram para as vias de fato, mas foram contidos por companheiros de equipe. De acordo com a transmissão do SporTV, Neilton provocou o Vasco após o terceiro gol do Água Santa.

“Cadê o Vasco agora?“, teria dito o atacante, um dos personagens do Água Santa na partida. No entanto, o Vasco soube se controlar e conseguiu a vaga no mata-mata nacional.

Roupeiro bravo

Não foi somente os jogadores que ficaram exaltados. Membros da comissão técnica e do staff de ambas as equipes também se envolveram em confusões. Um dos mais nervosos era o roupeiro do Vasco.

O profissional se exaltou até mesmo com um dos assesores do Água Santa assim que estava saindo do gramado, contido por membros do Cruzmaltino. Foram seis minutos de paralisação com toda essa confusão.

Vale destacar que antes de tudo, alguns torcedores presentes em São Januário foram embora do estádio assim que o Água Santa virou a partida, já na reta final do confronto.

No entanto, após cobrança de falta, Payet cruzou na cabeça de Lucas Piton, aos 48 minutos, para empatar o confronto e levar a decisão para as penalidades, na qual o time de Ramón Díaz se classificou com tranquilidade.

Festa com vaga

Após o gol de Vegetti que fechou a disputa por pênaltis, São Januário explodiu de alegria. Um momento curioso foi quando todos os jogadores do Vasco se reuniram e fizeram uma reunião antes da comemoração.

Teve até mesmo conversa em francês do goleiro Léo Jardim, que defendeu uma cobrança, de Robles, com o meia Dimitri Payet, destaque da partida pelo Cruzmaltino, como sempre sendo decisivo.

Com a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil, que não acontecia desde 2021, o Clube carioca receberá mais R$ 2,205 milhões, chegando a um total de mais de R$ 5 milhões em premiação.

Agora, o Vasco tem o confronto contra o Nova Iguaçu, pela semifinal do Campeonato Carioca. O duelo entre os dois times será transmitido ao vivo com imagens no Bolavip Brasil em parceria com o CazéTV.

