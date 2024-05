Palestras, cursos e Festival Rio Diversidade 2024 marcam o Dia Mundial de Combate à LGBTfobia – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Prefeitura apoia diversas ações que marcam o Dia de Combate à LGBTfobia, no Rio – Arquivo/Prefeitura do Rio Prefeitura apoia diversas ações que marcam o Dia de Combate à LGBTfobia, no Rio – Arquivo/Prefeitura do Rio

A partir desta sexta (17/5), várias ações acontecem na cidade para marcar o o Dia Mundial de Combate à LGBTfobia. A primeira delas é a nova edição do evento “Diálogos pela Igualdade”, iniciativa da Secretaria de Estado de Polícia Civil e Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, que acontece na Cidade da Polícia. E a Coordenadoria de Diversdade Sexual do Rio de Janeiro (CDS-Rio), órgão ligado à Casa Civil da Prefeitura está apoiando essas ações.

O encontro, que teve a participação de Carlos Tufvesson, coordenador de Diversidade Sexual, em mesas de debate para falar sobre a atuação de órgãos e entidades de acolhimento e atendimento da população LGBTQIA+. Durante o evento, também foi lançada uma cartilha impressa e digital sobre letramento para policiais civis. Na cartilha, orientações para fomentar a cultura do acolhimento e a conscientização sobre questões de gênero.

Além disso, a Coordenadoria de Diversidade Sexual, em parceria com o Senac RJ, está abrindo novas inscrições para o Programa Diversidade Qualificada, que agora oferecerá gratuitamente o Curso Informática Básica + Formação Cidadã, no Senac do Riachuelo.

A capacitação é voltada para o público LGBTQIA+ e de baixa renda. Os interessados devem estar matriculados ou serem egressos da educação básica. Os alunos recebem auxílio transporte e auxílio refeição. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas pelo link , até 1º de junho. As aulas têm início no dia 4 de junho.

Criado em 2022, com o objetivo de ampliar o acesso à educação e ao mercado de trabalho – em especial pessoas trans e travestis que se encontram em situação de vulnerabilidade social – o programa já ofereceu mais de 250 vagas de cursos de formação profissional. Além de capacitação, o Diversidade Qualificada também atua no encaminhamento de pessoas LGBTQIA+ para oportunidades de trabalho, emprego e renda por meio da plataforma Interliga , que conecta alunos do Senac RJ às melhores empresas do mundo do trabalho.

Na próxima semana, a Coordenadoria de Diversidade Sexual apoia a edição inédita do festival Rio Diversidade 2024, na terça-feira (21/5), às 14h30, no Museu de Arte do Rio (MAR), e contará com uma programação gratuita com palestras, música e diversidade. O evento, que também é apoiado pela Secretaria de Juventude, terá participação de representantes de diferentes grupos sociais, na busca pela inclusão social com respeito à diversidade cultural.

Carlos Tufvesson, participará do talkshow sobre “Diversidade, Empreendedorismo e Políticas Públicas”, às 16h, junto com Dayana Morais, Bruna Amaral, Cícero Braga, Marcelo Mancini e Ana Brites, curadora e idealizadora do festival.

Programação

Diálogos pela Igualdade

17/5 – de 14h às 18h

Local: Cidade da Polícia (Cidpol) – Avenida Dom Hélder Câmara, Nº 2066

Capacitação Senac RJ e Prefeitura do Rio

Inscrições até 1º/6 e início das aulas em 4/6 (às 3as e 5as) das 18h às 20h

Centro Politécnico Riachuelo (R. Vinte e Quatro de Maio, 543 – Riachuelo)

Festival Rio Diversidade 2024

21/5 – 14h30 às 18h (Endereço: Museu de Arte do Rio (MAR),Praça Mauá, 5)

Agenda:

14h30 – Diversidade Cultural

16h – Diversidade, Empreendedorismo e Políticas Públicas

17h – Juventude e Diversidade

18h – Apresentação do Coro LGBTQIA+ da Rocinha