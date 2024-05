“Pequeno Manual Antirracista – A Peça” chega ao Rio de Janeiro

Ganhador do Prêmio Jabuti de Ciências Humanas, livro de Djamila Ribeiro é adaptado em monólogo com Luana Xavier, que tem texto e direção de Aldri Anunciação

Depois de ser apresentado em Salvador e São Paulo com sucesso de público, “Pequeno Manual Antirracista – A Peça” ocupa o palco do Teatro Firjan SESI Centro, do dia 13 de maio a 11 de junho. Esta é a primeira adaptação de uma obra de Djamila Ribeiro para o teatro e marca a estreia da atriz Luana Xavier em um monólogo. Trazendo a questão racial e a luta contra o racismo estrutural e individual como mote, o espetáculo é dirigido por Aldri Anunciação, que também assina o texto. A peça terá sessões sempre às segundas e terças, às 19h, com acessibilidade em libras e audiodescrição.

“Pequeno Manual Antirracista” é um projeto apresentado e patrocinado pelo Instituto Cultural Vale, com apoio Firjan SESI e uma realização da Maré Produções com co-realização da Melanina Acentuada.

Através de sua abordagem engajada e informativa, “Pequeno Manual Antirracista” tem o potencial de despertar reflexões e debates sobre questões raciais, contribuindo para a conscientização e a luta contra o racismo na sociedade. É um projeto cultural de grande relevância e impacto social, capaz de promover a inclusão, a diversidade e a igualdade em diferentes segmentos.

“Primeiro de tudo sou uma grande fã de Djamila, já tive oportunidade de entrevistá-la junto com Conceição Evaristo (duas escritoras que permeiam minha vida). Quando veio este convite custei a acreditar que era mesmo verdade. ‘Pequeno Manual Antirracista’ apareceu num momento em que eu precisava retornar ao teatro. Teatro é a minha base, meu desabrochar foi no teatro, é o lugar onde eu realmente me reconecto. Podendo fazer ativismo através da minha arte encontrei a ferramenta que eu precisava para existir e para resistir. Juntando a isso tudo o fato de poder ensaiar essa peça na Bahia, poder viver esse tempo em Salvador, vivendo com essa equipe, que está completamente dedicada a esse espetáculo, é muito importante para mim. O convite do Aldri foi uma grata surpresa e tenho certeza que vamos começar com todo axé, já que vamos estrear na Bahia. Acredito que vamos despertar reflexão nas pessoas, tanto para aquelas que não possuem consciência racial quanto naquelas que já têm consciência racial, mas que não enxergaram ainda por um outro viés. A gente aborda além do antirracismo em questões que envolvem educação, vamos atingir outras pessoas por conta desse nicho que a gente toca”, avalia Luana Xavier.

“Fico muito feliz quando outras linguagens se interessam pelo ‘Pequeno Manual’ porque acho que conseguimos comunicar e tocar as pessoas de outra forma. Acredito que o teatro tenha esse poder da narrativa, de levar as pessoas para uma reflexão em outro lugar que muitas vezes nós, escritores de não ficção, não conseguimos. Eu me sinto bastante segura sabendo que minha obra está com esta equipe de mãos negras, mentes negras. Confio bastante no Aldri, que vem fazendo um trabalho incrível em outros textos, bem como na condução da Maré Produções. A Luana é uma atriz jovem, que se posiciona, e eu tenho certeza que ela trará a mensagem de uma forma extremamente competente e bonita. Além da adaptação para o teatro, acabamos de vender os direitos para uma série, afirma Djamila Ribeiro, que é filósofa e jornalista negra feminista. “Este é meu terceiro livro publicado e até hoje me impressiona o seu alcance – inclusive está sendo estudado em escolas públicas e particulares”.

“O que me estimulou a mergulhar na obra de Djamila Ribeiro, especificamente ‘O Pequeno Manual Antirracista’, transformando essa obra não ficcional numa ficção, foi justamente o componente irônico desse título. Nós precisarmos de um manual pra fazer com que as pessoas se relacionem no Brasil é de uma crítica social imensa e é justamente esse componente que tem ‘caldo’ para uma ficção teatral, um espetáculo debochado, dramático, cômico, que faz com que as pessoas pensem o que está sendo realizado. O processo de escrita foi baseado na pesquisa sobre as motivações que levaram a autora original a escrever este Pequeno Manual Antirracista, misturando aspectos da minha vida pessoal (há componentes da minha biografia), pedaços biográficos também da Djamila, assim como da atriz Luana Xavier. Essa mistura fez com que eu emulasse a criação dessa personagem professora Bell, e de seu filho Alan. Falando do ponto de vista do diretor, do texto cênico, do que acontece ali no palco, a minha direção foi muito baseada e inspirada nas estéticas do afrofuturismo, assim como um namoro em cima do teatro de deboche, do teatro da ironia, que traz um pouco do humor e de criticidade para tudo isso”, avalia o diretor, Aldri Anunciação.

Sinopse

A professora de ensino médio Bell vê sua aula subitamente interrompida quando uma misteriosa e violenta manifestação irrompe fora da escola. Protegida e confinada na sala de aula, a professora inicia um irônico e animado fórum sobre o racismo brasileiro com sua querida turma. Contudo, o mundo de Bell e dos seus alunos vira de cabeça para baixo quando eles descobrem as verdadeiras causas do protesto que ocorre lá fora.

Sobre Luana Xavier (atriz)

Mulher, preta, gorda, de axé, neta de Chica Xavier, atriz, apresentadora, roteirista, produtora, assistente social, criadora de conteúdo e ativista antirracista. Luana Xavier participou de produções como Dona Flor e seus dois maridos, Sessão de Terapia, Barba Cabelo e Bigode, dentre muitas outras em teatro e audiovisual. Em 2022, foi uma das apresentadoras do Saia justa, o programa mais longevo da TV fechada.

Sobre Aldri Anunciação (texto e direção)

Ator, Diretor e dramaturgo baiano. Seus textos encenados no teatro foram “Namíbia, não!” , “O campo de batalha: a fantástica história de interrupção de uma guerra bem-sucedida”, “A Mulher do Fundo do Mar”, “Pele Negra, Máscaras Brancas” e mais recentemente o “Embarque Imediato” que trouxe de volta aos palcos baianos o ator Antônio Pitanga aos 80 anos de idade. No cinema e na TV, foi roteirista do longa metragem “Medida Provisória, dirigido por Lázaro Ramos. Aldri Anunciação é um dos cinco únicos autores baianos a ter sido laureado com o primeiro lugar na categoria de obra de ficção no Prêmio Jabuti de Literatura.

Serviço

Pequeno Manual Antirracista

Monólogo com Luana Xavier

Texto e direção: Aldri Anunciação

Coordenação geral: Maré Produções Culturais

Temporada: de 13 de maio a 11 de junho de 2024

Local: Teatro Firjan SESI Centro

Endereço: Av. Graça Aranha, 1 – Centro, Rio de Janeiro

Sessões às segundas e terças, às 19h

Classificação: 12 anos

Ingressos: R$ 30,00 (inteira); R$ 15,00 (meia entrada). Vendas pelo Sympla.

Acessibilidade em todas sessões: libras e audiodescrição

Instagram: @pequenomanualapeca

