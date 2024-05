Flamengo pode pagar mais de 10 milhões em rescisão de Gabigol

Caso rescinda, Flamengo pagará R$ 10, 5 milhões a Gabriel

A direção do Flamengo e Gabigol estão passando por mais um momento de crise, dessa vez o atacante foi flagrado em sua casa vestindo a nova camisa do Corinthians. Os desdobramentos imediatos foram uma multa de 10% e a retirada da camisa 10.

© Getty ImagesGabigol em partida do Campeonato Brasileiro 2023

(Foto: Wagner Meier/Getty Images)



Neste sábado, o Jornalista Júlio Miguel Neto informou que alguns membros da direção rubro-negra estão pensando em uma rescisão imediata antes do jogo contra o Amazonas pela Copa do Brasil.

Dentro desse cenário, caso não haja um desligamento amigável, o clube rubro-negro terá que desembolsar mais de R$ 10, 5 milhões de reais para deixar o ídolo das Libertadores de 2019 e 2022 livre no mercado. Contudo, segundo apuração de Miguel Neto, pode acontecer uma rescisão amigável entre as partes onde o valor possa ser reduzido.

Oficialmente, a única manifestação do Flamengo sobre a situação em nota dizendo que não ia deixar mais a 10 com o atacante “O Clube de Regatas do Flamengo informa que, após reunião com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e demais diretores do departamento, o atleta Gabriel Barbosa foi multado e comunicado pelo dirigente de que não usará mais a camisa 10 rubro-negra nas competições possíveis de alteração da numeração”, diz o comunicado do Flamengo.

Gabigol tem o segundo maior salário do Flamengo

Um dos motivos de uma possível rescisão ser tão alta é Gabigol ter o segundo maior salário do clube. Segundo levantamento do site Coluna do Fla, o atacante está apenas atrás de Bruno Henrique, que renovou contrato no fim do ano passado.

BH recebe R$1,8 milhões , enquanto Gabigol recebe R$1,5 milhões ao lado de De La Cruz. Antes da renovação de Bruno, Gabriel liderava o ranking desde 2020 quando assinou de maneira definitiva com o Flamengo.

Agora, basta saber qual será o desdobramento da situação do atacante, vale lembrar que a partir de junho, Gabriel pode assinar contrato com qualquer equipe do mundo sem dar lucro algum ao Flamengo.

Logo, uma possível saída ou permanência deve ser discutida nos próximos dias para definir de fato se o atacante será utilizado por Tite. Vale lembrar que Barbosa vive sua pior temporada no rubro-negro com menos de 10 participações em gols.

Sucessor de Gabigol

Após Gabigol perder a camisa 10 do Flamengo, o nome de Arrascaeta começou a ser especulado internamente. O meia da seleção uruguaia cuida da criação do time e deve herdar a camisa de Gabriel.

Outro nome especulado foi o, De La Cruz, mas a tendência é que Arrascaeta assuma a camisa no lugar de Gabriel Barbosa. Ainda não se tem uma definição de quando a transição irá acontecer, mas deve ser até as vésperas do jogo contra o Amazonas.

A equipe venceu o primeiro jogo no Maracanã por 1 x 0 e tem a vantagem do empate fora de casa. A tendência é que Tite use a força máxima no duelo devido à paralisação do Campeonato Brasileiro que deu mais tempo de treino para os elencos

Por fim, para acompanhar as emoções de Amazonas x Flamengo, siga o site do Bolavip Brasil. A partida será transmitida em tempo real 1h30, além de ter toda a cobertura do pós-jogo

