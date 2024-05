Coutinho pode se tornar o maior salário do Brasil, veja os valores

Philippe Coutinho está perto de ser o maior salário do Brasil

Nas últimas horas o nome de Philippe Coutinho ganhou força como novo reforço do Vasco da Gama. O atleta ainda tem vínculo com o Aston Villa, mas está emprestado ao Al-Duail da Arábia Saudita, com o término do contrato e desinteresse do clube inglês o retorno do meia está muito próximo.

© Getty ImagesCoutinho comemorando gol marcado na Premier League

(Foto: Richard Heathcote/Getty Images)



A grande questão do retorno de Coutinho é que ele receberá mais de R$1,3 milhões que Dudu caso acertar o acordo com o Vasco da Gama. Segundo apuração de vários veículos de comunicação, o ídolo do Palmeiras recebe R$2,1 milhões mensais.

O ex-Seleção Brasileira tem um vencimento superior a 3,4 milhões mensais. Os valores são tão acima que o ex-Vasco desbancou o valor recebido pela comissão técnica de Abel Ferreira, que recebe R$2,7 milhões mensais.

Para efeito de comparação, Coutinho receberá caso o acordo seja concretizado 700 mil de diferença para o maior salário do Brasil. Esses números mostram a disparidade dos salários do futebol Europeu para o Brasileiro

Valor de mercado do meia

Em 2018, Coutinho era um dos jogadores mais valiosos do futebol mundial, o atleta está avaliado em 150 milhões de euros. Desde lá as lesões minaram muito a sequência que desvalorizou bastante.

Atualmente, Philippe Coutinho está com valor de mercado de 7,5 milhões de euros. Desde que saiu do Aston Villa, o atleta teve uma desvalorização de 6, 5 milhões, mostrando que mesmo vivendo bom momento a queda seguiu de maneira brusca.

O contrato do jogador vai até meados de 2026, porém não foi revelado se o empréstimo será feito com opção de compra. Vale lembrar que a atual gestão do Vasco já aderiu a esse modelo para contar com jogadores.

Bons números na temporada 2023/2024

Após migrar para o futebol da Arábia, Philippe Coutinho voltou a ter sequência de jogos após sofrer com lesões no Aston Villa e Barcelona. O meia participou de 21 jogos no Qatar e colaborou com 9 participações ofensivas.

Mesmo com o bom momento, o ex-Bayern de Munique quer vir para o Brasil para manter a regularidade após anos de lesões que atrapalham sua sequência na Europa e influenciaram na não permanência em Barcelona e Bayern de Munique.

Ainda sem Coutinho, o Vasco recebe o Fortaleza em São Januário pelo segundo jogo da terceira rodada da Copa do Brasil. A equipe carioca precisa de uma vitória simples para ir para as oitavas de final da competição nacional.

