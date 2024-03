Lucas Piton não se comove com momento artilheiro e revela o verdadeiro herói do Vasco

Gigante da Colina segue buscando estabilidade

O Vasco da Gama passa por um período de reconstrução. Afinal, após ficar dois anos seguidos na Série B e retornar sob grande expectativa, o desempenho no primeiro turno do Brasileirão passado assustou.

© Jorge Rodrigues/AGIFPiton comemorando um dos gols que marcou na atual temporada, a mais artilheira da carreira. Foto: Jorge Rodrigues/AGIF



Não à toa, a 777 Partners fez várias contratações de peso no mercado e trouxe o experiente Ramón Díaz para comandar a esquadra. O argentino fez um ótimo trabalho e ajudou o Cruz-Maltino a evitar o rebaixamento.

Agora, por mais que tenha perdido Jair e Paulinho por conta de graves lesões no joelho, o Gigante da Colina conta com um elenco mais experiente e que gera maior expectativa do que no ano passado.

Inclusive, o duelo do próximo domingo (17), contra o Nova Iguaçu, pode definir o retorno do Clube de São Januário a uma final de estadual, algo que não ocorre desde 2018, na derrota para o Botafogo.

Lucas Piton e Payet viram protagonistas

Dito isso, é interessante frisar que o elenco do Gigante da Colina não conta com uma vasta lista de opções, mas Ramón Díaz, Alexandre Mattos e a cúpula vascaína seguem tentando elevar o nível do plantel com nomes como Patrick.

Além dele, o centroavante Carlinhos também aparece no radar. Mesmo assim, os três principais jogadores do atual elenco do Gigante estão no clube desde o ano passado: Léo Jardim, Dimitri Payet e Lucas Piton. Ambas as peças do trio vêm construindo uma idolatria.

No caso do arqueiro, a convocação para a Seleção Brasileira consolidou o ótimo momento. Já nos casos de Payet e Piton, a classificação no estadual passa muito pelas atuações da dupla.

Inclusive, mesmo depois de uma atuação ruim no último final de semana diante do Nova Iguaçu, o gol marcado por Lucas Piton manteve o Cruz-Maltino vivo, já que uma derrota deixaria a situação mais complicada ainda.

Piton fala sobre seu protagonismo

Vale lembrar que Piton já havia marcado dois gols importantes. Contra o Botafogo, ele anotou um dos tentos na vitória no clássico. Já diante do Água Santa, marcou o gol que levou a decisão para os pênaltis.

Apesar de todo o protagonismo conquistado dentro das quatro linhas e de estar vivendo uma fase artilheira, o camisa 6 não se enxerga como um dos principais pelos resultados recentes do Vasco:

“No próximo jogo a gente vai buscar a classificação para a final. Não me vejo herói porque é o time todo. Nosso time trabalha para vencer todos os jogos”, disse o lateral-esquerdo, de acordo com o ‘Lance!’.

Por fim, com Piton entre os titulares e jogando de ala, a tendência é que o jogo de domingo seja nervoso. Após longa novela, a peleja acontecerá no Estádio do Maracanã e deve contar com excelente público.

