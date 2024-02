João Guilherme traz notícia espetacular sobre construção de estádio do Flamengo

Caso o Flamengo tenha um modelo de concessão do Maracanã que o julge favorável, o clube optará por manter seus jogos no Maraca

Estádio do Flamengo

O assunto do estádio do Flamengo na região do Gasômetro ficou forte nos últimos anos, principalmente com a chegada do presidente Rodolfo Landim, que já deixou claro ser um entusiasta da construção.

Contudo, desde o meio do ano passado o assunto estava parado, mas voltou a ser mencionado pelo narrador João Guilherme, em seu canal no YouTube. Ele tem feito uma boa cobertura do clube e trago notícias importantes.

De acordo com João, o clube ainda trabalha com a forte ideia de viabilizar recursos para a aquisição de um terreno visando sua casa própria. A tendência é de uma grande novidade ainda em 2024 para acelerar as tratativas.

Por outro lado, ter o Maracanã em definitivo ainda é a propriedade de Rodolfo Landim. Mas algumas questões estão sendo impactantes para que ele comece a ficar mais para o lado da construção de uma nova casa.

João Guilherme sobre novo estádio do Mengão

“O Flamengo também toca o projeto de construção do seu estádio. Isso só vai adiantar, acelerar, a partir do momento que se resolver a situação do Maracanã”, iniciou ele em seu último vídeo publicado no seu canal.

“Se a dupla Fla-Flu conseguir administrar o Maracanã por 25 anos, é uma outra situação. Pelo contrário, o Fla irá colocar mais forças no projeto da construção de seu estádio”, concluiu o narrador João Guilherme.

Caso o Flamengo tenha um modelo de concessão do Maracanã que o julge favorável, o clube optará por manter seus jogos no Maraca, do contrário, vai com tudo para a construção da tão sonhada casa.

“Em tese, o Flamengo terá o seu estádio, investirá no seu estádio, mas depende do Maracanã. Se conseguir administrar o Maracanã com o Fluminense em uma outra licitação, o Fla continuará trabalhando pelo estádio, mas sem prioridade. Mas se não conseguir entrar no Maracanã, o Flamengo entra forte nessa situação”, finalizou.

De La Cruz e Matias Viña jogam?

Segundo o portal One Football, De La Cruz, que havia saído do último confronto do Flamengo na quarta-feira (7) com dores no ombro direito, treinou normalmente com os companheiros de equipe.

O jogador deve ser relacionado normalmente para o confronto com o Volta Redonda neste sábado (10) sem maiores problemas. O uruguaio deve começar entre os reservas e entrar durante o jogo.

O lateral-esquerdo Matías Viña será relacionado para o confronto com o Volta Redonda, neste sábado (10), no estádio do Maracanã. O uruguaio ficará no banco de reservas no confronto. A última partida de Viña foi no dia 11 de dezembro.

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Matías Viña está relacionado para a partida contra o Volta Redonda. O lateral viaja no domingo (11) para acompanhar o nascimento da filha Faustina na Itália e será apresentado oficialmente aos jornalistas após o retorno ao Brasil”, informou o clube em nota nas redes sociais.

