Spindel expõe informação sobre Gerson e data para alta é conhecida no Flamengo

Mengão em busca da liderança do Carioca

O Mengão está na segunda colocação no Campeonato Carioca, mas tem a chance de assumir a liderança da competição no próximo duelo da competição, já que apenas três pontos separam o Rubro-Negro do Fluminense, que está na primeira colocação, com 21 pontos. Vale lembrar que a equipe treinada por Tite tem a vantagem de três gols no saldo da tabela.

© Ettore ChiereguiniGerson virou problema no Mengão Foto: Ettore Chiereguini/AGIF



Na próxima rodada o Mais Querido tem o Boavista pela frente, em partida que será realizada nesta terça-feira (20), no Maracanã. O Fla tem os desfalques certos de Allan e Gerson, que passam por problemas de saúde. No entanto, periga perder De La Cruz.

Allan foi diagnosticado com dengue e não tem data para retornar aos gramados. Aliás, a situação do meio-campista no Mengão tem levantado bastante polêmica sobre o investimento feito pelo Clube para bancar a sua transferência.

Entretanto, o caso de Gerson foi o que mais ligou o alerta nos bastidores da Gávea, pois o jogador apresentou dores abdominais no sábado (17) assim que chegou para treinar no Ninho e foi detectado um quadro de infecção renal.

O que está pegando com Gerson?

Nesta segunda-feira (19), o Coringa do Mengo virou assunto na entrevista de Marcos Braz e Bruno Spindel, durante a apresentação do lateral-esquerdo Matías Viña. A direção está monitorando o caso do camisa 20.

Spindel tomou a palavra e atualizou o status de Gerson, que segue internado. O diretor-executivo de futebol do Clube revelou quando o jogador deve receber alta.

“Ele está internado até amanhã. Os médicos vão tratando e acompanhando a evolução do quadro dele. Todos nós aqui estamos, acima de tudo, preocupados com a saúde do Gerson e queremos que ele saia bem do hospital e esteja recuperado.”, declarou Spindel.

Gerson é uma das peças-chave da equipe treinada pelo técnico Tite. O volante está em sua segunda passagem pelo Fla, iniciada em janeiro de 2023. O Coringa é avaliado como o jogador mais valioso de sua posição fora do futebol europeu.

Enquanto isso, nos bastidores Rubro-Negros…

Além do caso de Gerson, a entrevista da dupla Braz/Spindel abordou situações importantes dos bastidores Rubro-Negros. Uma delas, sobre o interesse do Chelsea-INGL em Pedro, como apontou matéria do Bolavip Brasil.

Outro caso que chamou atenção, foi o de Léo Ortiz, que está em uma verdadeira novela em negociação com o Mengo. Os dirigentes do Fla mandaram um recado para o zagueiro e comentaram sobre as expectativas do Clube em relação às tratativas.

Matías Viña, o astro da coletiva, afinal, o evento aconteceu por conta de sua apresentação, abriu o jogo sobre sua escolha em atuar com o Manto Sagrado e chamou atenção ao explicar uma antiga declaração, que apontava prioridade em voltar ao Brasil para jogar ao Palmeiras.

Para finalizar, a segunda-feira (19) trouxe o interesse do Fla sobre mais um jogador que atuou no River Plate. Trata-se do lateral-direito Gonzalo Montiel, que não vive bom momento na Europa e, de acordo com a imprensa argentina, está no radar do Mais Querido.

O que diz a torcida do Mengão