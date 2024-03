Entre Flamengo e Manchester United, Antony define onde irá jogar em 2024

O atacante do Clubes Inglês foi especulado no Rubro-Negro Carioca e, agora, seu desejo foi exposto para a temporada

Antony no Rubro-Negro Carioca?

O Flamengo está totalmente focado na partida de volta das semifinais do Campeonato Carioca. Após vencer o Fluminense por 2 a 0 na ida, a equipe tem ampla vantagem para garantir sua vaga na final.

A equipe pode até perder o Fla x Flu por 2 a 0, que ainda assim avança para a decisão do Cariocão. O jogo está marcado para a noite do próximo sábado (16), às 21h, no Maracanã. Além do duelo, o mercado flamenguista também está agitado.

Na noite de ontem (12), surgiu a especulação de que o jovem atacante Antony, do Manchester United, da Inglaterra, estaria na mira do Rubro-Negro Carioca. O jogador está em baixa na Premier League e seria um alvo do CRF para a temporada.

A ideia do Mengão seria um empréstimo de um ano para que o jogador recupere seu bom futebol. O Clube da Gávea aposta em Tite para que ele faça isso. Os dois já trabalharam juntos, quando o comandante treinava a Seleção Brasileira.

Decisão do jogador sobre futuro

Segundo informações do The Athletic, veículo de comunicação inglês, o atleta tem conhecimento de que vive uma má fase no United e está perdendo espaço na equipe pela temporada bem abaixo que vem fazendo no Clube da Premier League.

Porém, conforme o The Athletic, o desejo de Antony é permanecer no Manchester United. A ideia do atacante é dar a volta por cima no time de Erik ten Hag. Ele não pensa em se mudar do time da Inglaterra por agora.

Em relação aos seus números na temporada, podemos destacar que ele soma apenas um gol e uma assistência em 29 jogos disputados. Para se ter ideia, na Premier League e na Champions, o camisa 21 não tem nenhuma participação em gols

No que diz respeito aos salários, os vencimentos mensais do brasileiro são altos para o padrão do futebol no Brasil. O salário dele estaria na casa dos R$ 5 milhões por mês.

Bastidores que dificultam o negócio

De acordo com informações apuradas pelo jornalista Julio Miguel Neto e compartilhadas pelo colega e influenciador Paparazzo Rubro-Negro, o CRF tem interesse no jovem atacante que já trabalhou com Tite na Seleção Brasileira.

“Os ingleses têm o interesse de emprestar já na próxima janela e vê o Flamengo como um bom destino. Um grande empecilho no negócio é a briga que o Antony teve com a namorada, em setembro do ano passado”, informou Paparazzo.

Um outro problema para um possível acordo tem relação com Gabigol. O empresário dos jogadores é o mesmo e o imbróglio pela renovação do camisa 10 pode ser um fator que atrapalhe uma possível negociação.

“Outro fator que pode pesar contra é que o empresário do atacante é o mesmo do Gabigol, o Júnior Pedroso. Há uma rusga e mal-estar pela renovação de contrato com o Gabigol”, completou.

