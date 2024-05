Procon Carioca faz atendimento para renegociação de dívidas e workshop sobre educação financeira – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Procon Carioca faz atendimento para renegociação de dívidas, na sede da Prefeitura, nesta quarta e quinta – Prefeitura do Rio Procon Carioca faz atendimento para renegociação de dívidas, na sede da Prefeitura, nesta quarta e quinta – Prefeitura do Rio

O Instituto Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Carioca), vinculado à Secretaria de Cidadania, vai atender nesta quarta e quinta-feira (15 e 16/5), consumidores interessados em renegociar dívidas e também pessoas em situação de superendividamento. Os interessados devem ir até a Agência 1.746, no térreo da sede da Prefeitura do Rio, na das 9h às 16h, na Rua Afonso Cavalcanti, 455 – Cidade Nova.

Na sexta-feira (17/5), o Procon Carioca vai promover o workshop “Inteligência e Educação Financeira”, no subsolo do mesmo prédio, das 9h30 às 12h30. O encontro gratuito terá em sua programação palestras com especialistas no tema: Luiza Pereira, advogada, pós-graduada em Direito Tributário, palestrante e educadora financeira, e Carlos Eduardo Batalha, analista de sistemas, pedagogo, palestrante, educador financeiro e conselheiro do Procon Carioca. As vagas são limitadas e os interessados deverão realizar a inscrição por este link.

A diretora-executiva do Procon Carioca, Renata Ruback, explica que as atividades integram a 11ª Semana Nacional de Educação Financeira, promovida pelo Fórum Brasileiro de Educação Financeira.

– O tema escolhido para este ano é a Proteção Financeira, um dos principais focos de atuação do Procon Carioca. O endividamento da população reforça a importância de ações voltadas para as questões financeiras – disse Renata.

A educação financeira conscientiza as pessoas sobre a importância do planejamento para que desenvolvam uma relação equilibrada com o dinheiro e que tomem decisões sobre finanças e consumo que promovam o seu bem-estar.

– Quando o consumidor entende os fatores que influenciam suas escolhas financeiras, consegue equilibrar seus desejos imediatos com suas necessidades de longo prazo. Um dos efeitos disso é o aumento do hábito de poupar, um importante pilar da educação financeira – destaca Renata Ruback.

Serviço

Atendimento de renegociação de dívidas e ao superendividado

Datas: 15/5 e 16/5

Local: Prédio Principal da Prefeitura do Rio – Rua Afonso Cavalcanti, 455, – Cidade Nova

(Agência 1.745 com distribuição de senhas até as 15h)

Horário: 9h às 16h.

Workshop Inteligência e Educação Financeira

Data: 17/5

Horário: 9h30 às 12h30

Local: Rua Afonso Cavalcanti, 455 (CASS) – Cidade Nova

Subsolo do Prédio Principal Prefeitura do Rio – Sala 2