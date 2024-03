Flamengo pode oferecer Thiago Maia em negociação e fechar com meia do Internacional

Meia já despertou interesse de outros clubes no mercado da bola e pode virar bola da vez no Mengão

Volante do Fla e negociação arrastada

No sábado (2), o Flamengo venceu o Madureira por 3 a 0, no Maracanã, e confirmou o título da Taça Guanabara pela melhor campanha na fase de classificação do Campeonato Carioca. Os dirigentes do Mengão marcaram presença e falaram de negociações no mercado da bola.

© Thiago Ribeiro/AGIFThiago Maia em partida do Flamengo contra o Maringá.



O presidente Rodolfo Landim afirmou que Gabigol não vai deixar o Clube da Gávea. Foi especulado nos últimos dias que o jogador poderia ser negociado, já que tem contrato apenas até o fim do ano.

Já em relação ao volante Thiago Maia, que interessa ao Internacional, o vice-presidente de futebol Marcos Braz revelou que o Lille, da França, não é mais um problema para a negociação ser finalizada.

“Thiago Maia é um jogador que a gente respeita muito, campeão pelo clube. Carinho enorme por ele. Mas precisamos cuidar dos interesses do Flamengo. Acredito que com calma vamos resolver”, disse o dirigente antes do jogo de ontem, na transmissão do Bandsports.

Thiago Maia vai ser moeda de troca?

Os direitos econômicos do meio-campistas estão divididos entre o Rubro-Negro Carioca e o Lille, da França. Com essa situação resolvida com os franceses, a diretoria flamenguista espera conseguir negociar o volante.

Aproveitando que essa negociação se arrasta com o Clube Gaúcho desde o ano passado, o Mengão pode sugerir ao Internacional uma troca do Thiago Maia pelo meia Maurício. A informação é do jornalista Julio Miguel Neto.

De acordo com o comunicador, o meia do Colorado foi oferecido ao Flamengo em novembro do ano passado e está na pauta do Clube da Gávea. Maurício também está no radar do Palmeiras, que ainda não chegou nos valores pedidos pelo Inter.

O meia de 22 anos tem contrato com o time de Porto Alegre até o fim de 2027 e 50% dos direitos econômicos pertencem ao Clube Gaúcho. O jogador está valorizado no mercado e defendeu a Seleção Brasileira no último Pré-Olímpico.

Empresário pode ‘ajudar’ o Mengão:

O jornalista Julio Miguel Neto ainda revelou que André Cury, empresário de Maurício, deseja tirar o atleta do Inter e estaria interessado a oferecê-lo novamente ao Mais Querido. Após não fechar com o meia Evander, ex-Vasco, a diretoria e comissão técnica flamenguista avaliam a situação.

Caso tenha interesse na contratação do meio-campista do Inter, o Flamengo pode usar Thiago Maia para abater valores da contratação. De acordo com o repórter, a negociação não seria uma ‘troca simples’ entre dois jogadores.

A busca de reforços do Mengão para o meio-campo é em função da Copa América. A CBF já definiu que não vai parar o Campeonato Brasileiro durante a competição e o time de Tite sofrerá perdas importantes.

Os meias Nicolás De La Cruz e Giorgian De Arrascaeta são presenças certas na Seleção do Uruguai. Além desses dois atletas, outros jogadores do Fla vão ser convocados e podem perder até nove rodadas do Brasileirão.

