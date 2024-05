Diego Ribas elege jogador do Vasco como o mais irritante que enfrentou na carreira

Elegeu o mais irritante

No mundo do futebol, é normal os jogadores terem suas preferências e os seus desgostos dentro de campo. Na hora que o jogo começa rola de tudo, trocas de farpas, provocações e até cumprimentos.

Diego, ex-jogador do Flamengo, e Medel, jogador do Vasco. Foto: João Gabriel Alves/AGIF. Foto Medel: Thiago Ribeiro/AGIF



O ex-jogador e capitão do Flamengo, Diego Ribas, participou do quadro ‘Fala 12’, apresentado por Fred, do Desimpedidos, e apontou 12 preferências relacionadas à sua carreira.

Ao ser perguntado sobre o jogador mais irritante que enfrentou na carreira, ele respondeu: “O volantezinho que jogava no Sevilla na época”, disse. “Medel?”, pergunta Fred. Diego confirma: “Chato para caramba”.

O ex-jogador do Fla e o volante do Vasco não tiveram a oportunidade de se enfrentarem no Brasil, mais se conheciam do tempo de Espanha. Diego Ribas jogou pelo Atlético de Madrid, e Medel pelo Sevilla.

Momento de Medel no Vasco

Contratado pelo Vasco no meio de 2023, Medel rapidamente caiu nas graças da torcida por conta da sua garra em campo. Porém, nas últimas semanas o chileno se envolveu em algumas polêmicas no Vascão.

Conforme publicado pelo jornalista Tébaro Schmidt, Medel teria agredido o atacante Paixão, no dia 31 de Janeiro. Paixão hoje defende o América, do Rio Grande do Norte, por empréstimo.

As informações dão conta que após a agressão ao jovem, Medel recebe rejeição do elenco do Vasco e o clima entre ele e os demais não é o dos melhores. O contrato do chileno com o Vascão encerra no fim deste ano.

Por enquanto, a equipe se prepara para enfrentar o Fortaleza, nesta terça-feira (21), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, com a transmissão em tempo real do Bolavip Brasil.

O que dizem os torcedores vascaínos nas redes sociais