Neílton acusa Medel, do Vasco, de menosprezar o Água Santa

Medel está de saída do Vasco

Gary Medel vive, possivelmente, as últimas temporadas de sua carreira como jogador de futebol. Isso porque o zagueiro já está com 36 anos, e não vem sendo titular com tanta frequência no Vasco.

Neilton, jogador do Água Santa, durante jogo em São Januário na Copa do Brasil.



O chileno desembarcou em São Januário no meio de 2023 e teve papel fundamental no momento em que o time Cruz-Maltino quase caiu mais uma vez para a Segundona.

Entretanto, atualmente o volante não anda nem um pouco feliz por estar passando mais tempo na reserva. Dessa forma, o camisa 17 informou a diretoria que deseja sair da equipe para obter mais atuação em sua posição.

Na visão do atleta, não justifica ficar tanto tempo no banco de reservas sabendo que teve uma carreira de grande sucesso em todos os times que passou. E nessa última temporada, o meia parece estar bastante irritado tanto dentro como fora de campo.

Medel está insatisfeito no Vasco

No duelo entre Água Santa e Vasco pela Copa do Brasil, o atacante Neilton, que defende o time de Diadema revelou que o chileno humilhou a equipe do ABC Paulista no confronto entre as equipes pela Copa do Brasil

“Nós brigamos no jogo e tudo. Eles (Vasco) estavam ganhando de 2 a 0, e ele (Medel) meio que esculachou um jogador nosso, falando mal do time. ‘Quem são vocês, time de m‘, meio que menosprezando o Água Santa. Cheguei no vestiário e fiquei sabendo disso, aí fiquei transtornado, louco mesmo. Voltei do vestiário transtornado. Deu 3 minutos do segundo tempo, o goleiro deles caiu. Aí eu comecei a provocá-lo, aí começou a treta. ‘Hermano, que pasa?’. Estava 2 x 1 o jogo. ‘Que pasa hermano, estão com medo, não falou que o nosso time era de m, são 2 minutos e o seu goleiro está caído no chão’”, começou por dizer.

Neilton acusa Medel de menosprezar o Água Santa

“Aí ele pegou pilha, foi quando comecei a entrar na mente dele dentro do jogo. Ele tentou falar para mim de dinheiro, ele vinha, tentava dar uma chegada. Eu falava ‘hermano, aqui você não vai achar nada, calma’. A gente fez o gol do empate, eu provoquei: ‘fica com medo, não. A gente vai virar, vocês estão com medo?’”, prosseguiu.

“Aí ele chamou outro companheiro estrangeiro. Aí ele ‘eu tenho dinheiro para te comprar’. Eu falei ‘irmão, você não me conhece’, zoando e tal. Aí peguei pilha com os dois, e esse moleque foi substituído. Aí viramos o jogo, aí o Medel ficou louco, pegou pilha comigo. Eu fui substituído, aí saiu o empate do Vasco, e os caras vieram. ‘Cadê o Neilton?’. Rolou a treta toda lá, eu fui expulso, aí eu falei que a treta não era com eles, que era com o Medel”, disse o atacante em entrevista a Eduardo Menezes.

Na ocasião, as equipes se enfrentaram pela 2ª fase da Copa do Brasil em março. O Vasco abriu vantagem por 2 a 0 no placar com menos de 20 minutos de jogo, levou a virada no segundo tempo, foi buscar o empate no último lance e se classificou nos pênaltis. E durante a partida, o zagueiro cruz-maltino Gary Medel com o atacante tiveram um entrevero, mas logo a partida tudo acabou sendo resolvido