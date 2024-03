Mateus Carvalho é favorito do torcedor do Vasco para vaga do suspenso Zé Gabriel

O Vasco da Gama busca a classificação para as semifinais do Carioca, em partida derradeira torcedor escolhe Mateus Carvalho para vaga de suspenso

Mateus Cocão cai nas graças do torcedor

O Vasco da Gama segue com a sua luta para conseguir a melhor posição possível no Campeonato Carioca, atualmente na quarta posição, o clube precisa do resultado na rodada final para se garantir nas semifinais.

© Thiago Ribeiro/AGIFMateus Cocão pode ganhar oportunidade entre titulares do Vasco. Foto: Thiago Ribeiro/AGIF



Para a partida em questão, o Gigante da Colina não poderá contar com o volante Zé Gabriel, que cumprirá suspensão após receber o terceiro cartão amarelo na vitória diante do Volta Redonda.

E o torcedor Cruz-Maltino já tem o seu nome favorito para substituir o atleta que tem se mostrado extremamente importante para o elenco comandado por Ramón Díaz desde a reviravolta no Brasileirão do ano passado.

O nome dele é Mateus Carvalho, o meio campista tem entrado bem quando acionado pela comissão técnica e pode ganhar chance entre os titulares para a próxima rodada, Sforza também briga por vaga.

Cocão vem ganhando minutos

No decorrer do ano passado, Cocão disputou apenas nove jogos com a camisa do Gigante. Porém com o decorrer do ano de 2024, a comissão técnica já mostrou que conta com o jogador para mais ocasiões.

Com isso, o jovem jogador tem recebido oportunidades entre os titulares com uma maior frequência. Entrando praticamente todos os jogos no decorrer do segundo tempo da partida, geralmente substituindo Dimitri Payet.

E a princípio, a joia vem correspondendo bem. O jogador foi bem em todos os clássicos que participou, além de desempenhar com maestria no segundo tempo de partida válida pela Copa do Brasil.

Em entrevista, o empresário de Mateus admitiu buscar um estilo de vida distante de todo o ‘glamour’ do Rio de Janeiro, para que ele pudesse focar única e exclusivamente em desempenhar o melhor do seu futebol.

Cuidados com o Rio de Janeiro

Outra estratégia adotada pelos empresários que gerem a vida do jogador, foi alertá-lo em relação a tudo o que o Rio de Janeiro pode oferecer a um jogador. Para isso, Cocão se distanciou das redes sociais:

“Antes de ele ir para o Rio, eu alertei: “Mateus, vai acontecer isso, evita rede social, posta só o necessário e vai conquistando seu espaço no dia a dia. Torcedor é só emoção, o Vasco ali precisando de reforços. Ele tomou um susto no início.”, comentou o empresário.

Possibilidade entre os titulares

O que já se tornou algo concreto, é a confiança que Ramón e Emiliano Díaz apresentam no futebol do meio campista de apenas 21 anos de idade. Na próxima rodada o jogador pode ganhar nova chance entre os 11 iniciais.

Rodada no qual o Vasco da Gama irá enfrentar a Portuguesa-RJ em São Januário às 18h10 em um jogo válido pela décima primeira rodada da Taça Guanabara. Caso o Fluminense vença o Botafogo, o clube pode entrar em campo classificado.

Torcedor se enlouquece com Cocão