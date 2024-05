CAS define data para julgamento do caso Gabigol; confira

Atualização importante no caso

No final de abril, Gabigol conseguiu o efeito suspensivo, da Corte Arbitral do Esporte (CAS), para voltar a atuar com a camisa do Flamengo. Ainda no mês de março, o camisa 99 foi suspenso por tentativa de fraude do exame antidoping, com uma pena de dois anos.

Então, durante esse período, o atacante retornou, ficou à disposição e atuou em quatro partidas pelo Rubro-Negro, mas sem participação direta em gols. Inclusive, diante do Amazonas FC, no 2° jogo da Copa do Brasil, o atleta permaneceu os 90 minutos no banco de reservas.

O efeito suspensivo não significa que Gabigol estaria livre da polêmica. Na noite da sexta-feira (24), segundo informado pelo Venê Casagrande, o julgamento de Gabriel Barbosa foi marcado para o dia 7 de junho, na Corte Arbitral do Esporte (CAS).

Dessa forma, até o dia do julgamento, o atacante está à disposição de Tite. Até a data, o Flamengo enfrenta o Millonarios, pela 6ª rodada da Libertadores, e o Vasco, no retorno do Brasileirão Série A 2024.

O clima nos bastidores

Após a confirmação da pena de dois anos longe dos gramados, sem poder, inclusive, utilizar as instalações do Flamengo para treinar e manter o físico, a defesa de Gabriel Barbosa pediu um efeito suspensivo direto no CAS.

Com o pedido cedido pelo tribunal da Suíça, o jogador recebeu uma festa dos jogadores e também da torcida durante o retorno. O clima era bom até o vazamento da foto com a camisa do Corinthians.

Durante a chegada do elenco para o confronto com o Amazonas FC, Gabigol foi até a torcida flamenguista que estava esperando os jogadores. O vídeo foi compartilhado em diversas redes sociais.

Entretanto, o clima não é o mesmo, são 12 jogos em 2024, com apenas dois gols marcados, ambos no Campeonato Carioca. Gabriel Barbosa possui contrato com o Flamengo até o final de 2024, com um futuro incerto.

Comentários dos flamenguistas em relação ao caso