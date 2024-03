Revelado pelo Flamengo, Bill elimina o Vasco do Campeonato Carioca e assunto repercute na web

História curiosa no estadual

Após eliminar o rival, o Flamengo garantiu a vaga na final do Campeonato Carioca. Dessa forma, na tarde deste domingo (17), a equipe esperou o adversário para a grande decisão.

Nova Iguaçu e Vasco entraram em campo em busca da 2ª vaga. A Laranja Mecânica da Baixada venceu pelo placar de 1 x 0, com gol de Bill, revelado pelo próprio Flamengo. Em contrapartida, a torcida vascaína criticou a equipe de diversas maneiras.

Em 2019, o atacante subiu do sub-20 para a Ponte Preta. Logo em seguida, passou pelo CRB, Dnipro-1, Sport, RFS, Inter de Limeira, Sampaio Corrêa e, atualmente, defende as cores do Nova Iguaçu.

No profissional do Rubro-Negro, Bill disputou apenas três partidas, mas marcou um gol. Em 2019, estreou e participou de seis minutos no jogo com a Chapecoense. Já em 2020, na Taça Guanabara, o atleta balançou as redes contra o Volta Redonda e foi titular no Fla-Flu.

Os comentários dos torcedores

Com o fim da partida, torcedores flamenguistas foram até a internet e comentaram sobre essa coincidência no mundo do futebol: “que dia para os crias do Ninho“, foi um dos comentários.

Uma página do Flamengo também publicou uma foto com Bill nos tempos de Mengão: “Os crias saem da equipe, mas a equipe não sai dos crias! Bill, o nome da fera“

Durante a semana que antecedeu a decisão entre Nova Iguaçu e Vasco, o principal assunto foi a disponibilidade do Maracanã para o confronto. As duas equipes negociaram com Flamengo e Fluminense. É claro, a torcida lembrou do caso após o apito final.

“Chorou e chorou só para levar gol do cria do ninho“, disse um flamenguista. A rivalidade ganha mais um capítulo curioso após a eliminação do Vasco no Campeonato Carioca de 2024.

Preparação para a final

Flamenguistas esperam ansiosamente pela decisão contra o Nova Iguaçu, time que surpreendeu, está mostrando um bom desempenho dentro de campo. Na semifinal, a Laranja Mecânica da Baixada foi melhor em boa parte do confronto.

Os torcedores de ambas as equipes vão esperar um pouco mais. Por conta da Data FIFA, o 1° jogo da final será apenas no domingo (31), com horário a ser definido.

A equipe do Flamengo, até o momento, possui apenas a ausência de Gerson. O novo camisa 8 do Mengão volta apenas para o Campeonato Brasileiro. Dessa forma, Tite terá quase todo o elenco à disposição.

Tite está vivendo um momento especial no comando do clube carioca. Contratado ainda em 2023, o treinador já possui 23 partidas, 15 vitórias, quatro empates e apenas quatro derrotas.

