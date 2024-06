Lorran pode sair e virar maior venda da história do Flamengo

Saídas viram assunto no Fla

Existem muitas especulações sobre possíveis saídas no Flamengo. A próxima janela de transferências pode ser agitada na Gávea e se por um lado pode ter gente chegando, por outro, pode ter gente indo embora.

Marcos Braz, dirigente do Flamengo, durante partida contra o Fluminense no estadio Maracana pelo campeonato Carioca 2024.



Alguns jogadores estão com a situação em aberto no Clube e podem deixar o Rubro-Negro Carioca em breve. Essas situações devem ser resolvidas no próximo mês, quando a janela de transferências se abre.

Para se ter ideia, três jovens revelados no Fla podem deixar a equipe, segundo informações do comunicador Fabrício Lopes. Ele revelou que Matheus Gonçalves, Victor Hugo e Lorran podem deixar o time.

O principal destaque fica por conta desse último, já que os outros dois não devem envolver negócios por grandes valores, o contrário da última jóia.

Lorran pode render muito dinheiro

Segundo Fabrício Lopes, Lorran, de apenas 17 anos, segue no radar europeu e tem esse interesse e desejo de jogar no Velho Continente. Ele poderia render uma grana alta aos cofres da Gávea.

Ainda segundo a apuração do colega que cobre o Flamengo, a diretoria do CRF deseja fazer dele a maior venda da história. O Fla deseja algo na casa dos 45 a 48 milhões de euros (R$ 265 milhões a R$ 283 milhões na cotação atual).

De acordo com dados do site Transfermarkt, ele tem contrato com o Mengão até o final do ano que vem. Com isso, o CRF tenta resolver a novela para estender seu contrato e conseguir a venda pelo que deseja, uma vez que com um contrato curto, dificilmente chegaria uma proposta nessa casa.

Marco Antônio mais perto

Por outro lado, o Flamengo tem negociações avançadas com a Lazio, da Itália, para fechar a contratação do jovem meio-campista Marco Antônio. Além dele, existem outros nomes especulados no time para a próxima janela de transferências.

Depois de perder de virada para o Juventude, o CRF tenta sua reabilitação do Brasileirão Série A, contra o Cruzeiro, no próximo domingo (29), às 18h30. O Fla lidera o torneio com 24 pontos conquistados em 12 jogos.