Banda Plano R agita Vumbora Bar com sucessos dançantes

Banda Plano R agita Vumbora Bar

O sábado vai ser dançante, com muitos sucessos e animado do início ao fim. É o que promete a Banda PLANO R para o dia 26, no Vumbora Bar, dentro do Sport Club Mackenzie. Oos irmãos André e Luiz Rabello lembram que grandes artistas do Pop Nacional e internacional vão estar presentes no repertório e na voz dele.

– Sempre com uma energia incrível, porque estas músicas animam e emocionam demais nosso público. No Vumbora então, o clima é alto astral, num ambiente lindo, cheio de gente animada, de bem com a vida que dança e canta enquanto estivermos no palco – lembra André Rabello

Empolgante: é assim que a Cida Rayol classifica o show “dos meninos da Plano R”, em que ela e outros fãs curtem sucessos dos Backstreet Boys, REM, Bon Jovi, Legião, RPM, Paralamas, Lulu Santos e mais. Então para agradar público de todos os estilos e idades, os irmãos Rabello passeiam por hits dos anos 80 a 2000 trocando energia com o público e dizem que vão fazer uma noite de festa no Vumbora Bar, balançando o Mackenzie