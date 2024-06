TOP 10 DA GALINHA PINTADINHA NO TEATRO MIGUEL FALABELLA

A famosa personagem infantil Galinha Pintadinha está de volta com um novo e divertido show no Teatro Miguel Falabella, localizado no Norte Shopping, no Rio de Janeiro. As crianças e suas famílias terão a oportunidade de se encantar com as músicas e as coreografias da Galinha Pintadinha, em um espetáculo cheio de cor e alegria.

Com músicas animadas e interativas, o show promete entreter e divertir o público de todas as idades. Além disso, a Galinha Pintadinha estará acompanhada de seus amigos queridos, como o Galo Carijó, o Pintinho Amarelinho e a Borboletinha, garantindo momentos de diversão e muita animação para todos os presentes.

Não perca a oportunidade de conferir o novo show da Galinha Pintadinha no Teatro Miguel Falabella e se encantar com esse espetáculo imperdível. Garanta já o seu ingresso e venha se divertir com a famosa personagem que conquistou o coração das crianças de todo o Brasil.