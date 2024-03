Arturo Vidal desafia Marcelo antes dos confrontos entre Fluminense e Colo-Colo pela Libertadores: “Já quero ver”

Fluminense conhece adversários da Libertadores

A CONMEBOL realizou o sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores da América de 2024 e o Fluminense já sabe quais serão os seus oponentes nesta fase do torneio. Por ser o atual campeão do torneio, o Flu está no grupo A ao lado de Cerro Porteño, do Paraguai, Alianza Lima, do Peru e também do Colo-Colo, do Chile.

© Isabela Azine/AGIFVidal desafio Marcelo em duelo da Libertadores Foto: Isabela Azine/AGIF – Vidal está de saída do Athletico



Após vencer a edição do ano passado e ter conquistado a competição, o Fluminense reforçou ainda mais o seu elenco visando a temporada 2024. Ao todo, Mário Bittencourt trouxe 8 reforços as Laranjeiras. São eles. O goleiro Felipe Alves, o zagueiro Antônio Carlos, os meias Gabriel Pires, Terans e Renato Augusto, os atacantes Marquinhos, Douglas Costa e Juan Lucumi.

Para a janela do meio do ano, o presidente do atual campeão da competição continental quer trazer o zagueiro Thiago Silva, que não deve renovar seu contrato com o Chelsea que se encerra no final de junho. Com isso, o Flu fechará o seu plantel para a competição.

O Fluminense fará sua estreia na competição mais cobiçada das Américas diante do Alianza Lima fora de casa, no Peru. Logo na sequência o time de Fernando Diniz irá medir forças contra o Colo-Colo, do Chile, no Maracanã e encerra a 1ª fase duelando com o Cerro Porteño, no Paraguai.

Já no 2º turno do grupo, o Tricolor das Laranjeiras irá duelar contra o Colo- Colo, no Chile e receberá o time peruano e posteriormente os paraguaios no Maracanã para saber se irá ou não avançar para as oitavas de final.

Arturo Vidal desafia Marcelo na Libertadores

E quem está esperando o Fluminense é o volante Arturo Vidal, que recentemente teve uma passagem pelo Flamengo e com isso acabou vivendo intensamente os jogos de Fla-Flu.

Por conta disso, o chileno provocou o lateral-esquerdo Marcelo, do Fluminense. Na ocasião, o meia afirmou que o medalhão brasileiro não irá aguentar os atacantes do Colo-Colo.

“Eu conheço-os. Tenho vários amigos lá (no Fluminense) como Renato Augusto e Douglas Costa. Mas espere. Já quero ver o Marcelo contra o Zavala ou o Bolados, quero vê-lo quando eles correrem do lado dele”, declarou Vidal em publicação do jornal La Tercera.

Vidal e Marcelo terão dois confrontos pela fase de grupos da Libertadores

Vidal encerrou sua entrevista ao jornal dizendo que o grupo está bastante equilibrado e todos os quatro clubes tem chances de avançar as oitavas de final. “Gostei deste grupo. Estão todos muito iguais. No mais vamos, Colo-Colo. Confie, pessoal”, Vidal.

Vidal, que foi revelado pelo time chileno está de volta ao Colo-Colo após ter passagens por vários clubes da Europa e do Brasil. No velho continente, o meia passou por Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern de Munique, Barcelona e Inter de Milão

No Brasil, Vidal defendeu o Flamengo e o Athletico Paranaense e permaneceu em solos brasileiros por 2 temporadas. Por conta dos duelos no Velho Continente e também nos embates do Brasileirão que o chileno criou uma rivalidade com o lateral-esquerdo Marcelo.

Como está fora das finais do Campeonato Carioca após ter sido eliminado pelo Flamengo, o Fluminense terá cerca de 20 dias de treinos antes da estreia tanto no Brasileirão quanto na Libertadores no próximo dia 3 de abril contra o Allianza Lima.

Torcedores reagem a provocação de Vidal