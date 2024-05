Titular no Botafogo, John revela conversas com Jefferson e ambição por Libertadores

As mudanças feitas por Artur Jorge trouxeram vida nova ao Glorioso, que vê um novo fenômeno crescendo debaixo das traves do clube

Colando Gatito no banco de reservas

Após um início de ano conturbado, onde a equipe não conseguiu bons resultados no estadual, o Botafogo virou a chave e tem conseguido grandes atuações, que lhe renderam a classificação antecipada na Copa Libertadores da América e uma boa posição no Brasileirão.

© Jorge Rodrigues/AGIFRJ – RIO DE JANEIRO – 24/04/2024 – COPA LIBERTADORES 2024, BOTAFOGO X UNIVERSITARIO – John goleiro do Botafogo durante aquecimento antes da partida contra o Universitario no estadio Engenhao pelo campeonato Copa Libertadores 2024. Foto: Jorge Rodrigues/AGIF



Toda essa reviravolta se deu após a chegada de Artur Jorge no comando do Glorioso, com o português o clube mudou de patamar e embalou nas competições. Recuperando até mesmo a confiança dos torcedores, que havia ficado em 2023.

Uma das mudanças do treinador foi no gol da equipe, onde o titular absoluto Gatito Fernández precisou se acostumar novamente a ver o jogo do banco de reservas para dar espaço a uma nova realidade na meta do Alvinegro.

Desde que assumiu a titularidade com Artur Jorge, John se tornou uma peça essencial do elenco que tem encantado os torcedores. O arqueiro chegou no início de 2024 com status de titular, porém uma lesão o afastou dos gramados no início do ano.

Conversas com Jefferson

O goleiro recebeu até mesmo o apoio de um dos maiores goleiros da história do Botafogo. Após a sua estreia no clube carioca, ele recebeu contato de Jefferson, e os dois trocaram mensagens através de uma de suas redes sociais.

Com o apoio do terceiro jogador que mais vestiu a camisa do Glorioso em sua história, com 459 partidas, que são divididas em suas duas passagens pelo clube, o jovem goleiro cresceu de aproveitamento e se consolidou entre os 11 iniciais.

Com ele entre os titulares, o Botafogo conseguiu diminuir a média de gols sofridos por jogo, e além das grandes defesas, John também deixa a sua contribuição com o seu bom jogo com os pés, ajudando na saída de bola.

Inclusive, esse foi um dos principais pontos que levaram Artur Jorge a optar pela titularidade do jogador de 27 anos, principalmente levando em consideração que o jogo de pés de Gatito deixou a desejar em diversos momentos.

Ambição pela Copa Libertadores

Uma das grandes ambições de John como jogador do Botafogo, é conquistar a Copa Libertadores da América. Troféu no qual o clube nunca conquistou em sua vasta história que o consolidou como um dos maiores do Brasil.

O goleiro, por sua parte, já teve a oportunidade de disputar uma final de Libertadores. Na oportunidade ele era titular do Santos que foi derrotado para o Palmeiras no Maracanã, na final de 2020, onde o Peixe foi derrotado por 1 a 0.

Classificação para o mata-mata garantida

Apesar do início ruim, o Alvinegro da Zona Sul conseguiu se recuperar na competição e alcançar a classificação de forma antecipada, que foi extremamente comemorada pelo treinador Artur Jorge.

Agora o Botafogo disputa com o Junior Barranquilla, em um confronto direto, a primeira posição no grupo D. As equipes se enfrentam no dia 28 de maio, às 19h, no Estádio Metropolitano de Barranquilla.

