Emiliano Díaz expõem estratégia e Vasco sai forte da maratona de clássicos

Sequência de clássicos traz bons sinais

O Vasco da Gama enfrentou no último domingo (18) o seu último clássico válido pela Taça Guanabara diante do Botafogo no Engenhão. A partida foi vencida facilmente pelo Cruz-Maltino por um placar de 4 a 2.

© Thiago Ribeiro/AGIFEmiliano expôs estratégia para clássicos. Foto: Thiago Ribeiro/AGIF



A partida em questão contou com o reencontro de Vegetti com os gols e mais um show da estrela do Gigante, Dimitri Payet. O francês juntamente com o volante Galdames fazem a criatividade fluir no meio-campo, dessa forma a bola chega com mais qualidade no ataque.

O Vasco finalizou a maratona de clássicos sem perder sequer uma partida, além do sentimento de que os resultados diante de Flamengo e Fluminense poderiam ter sido melhores. Muito disso se deve pela mentalidade implementada pela família Díaz para os confrontos:

“Sempre falamos o mesmo tanto com Ramón quanto o grupo: clássico é vida ou morte. Pode não jogar tão bem, mas sabe que tem que lutar. Viemos de uma escola de River x Boca, onde perde e morre. Essa mentalidade que o grupo está adquirindo. E seguimos lutando, vamos seguir até o final.”, comentou Emiliano.

Vasco vai bem mesmo sem zagueiros titulares

Mesmo sem os seus zagueiros titulares, o Vasco da Gama conseguiu encontrar alternativas para vencer o Botafogo. Muitos espaços foram cedidos no início do jogo, dessa forma o Glorioso foi o primeiro a balançar as redes, ainda assim a equipe mostrou maturidade para correr atrás do resultado após sair atrás no placar.

O momento em que o Gigante da Colina conseguiu entrar na partida, foi quando a bola chegou com mais qualidade nos pés de Payet, que vem mostrando toda a sua categoria no estadual. Dos pés dele vem a assistência para o gol de empate, marcado por Galdames.

Na volta do intervalo, o elenco mostrou que as palavras de Ramón Díaz fazem extrema diferença, voltando com superioridade em relação ao seu rival. Dessa forma o Vasco conseguiu marcar mais três gols e abrir uma vantagem que dava tranquilidade para o time jogar.

A lição que fica após não perder nenhum dos grandes desafios do início de temporada, é que hoje o Cruz-Maltino pode bater de frente com qualquer time do Brasil, mesmo que mostrando carências que precisam ser supridas, o argentino tem o elenco em mãos e sabe o que fazer.

Juan Sforza apresentado

Outra contratação que pode estrear pelo Gigante da Colina a qualquer momento, é o jovem volante argentino Juan Sforza. O Vasco fez o anúncio oficial de sua contratação na manhã desta segunda-feira (19) por meio de suas redes sociais.

Após o término do torneio Pré-Olímpico, onde a joia argentina foi um dos destaques da sua seleção. Uma grande expectativa foi criada sobre o talento do novo camisa 20 do Vasco. Sforza fez uma grande partida contra o Brasil, obtendo sucesso em duelos contra Endrick.

Vasco depende somente de si para se classificar

Após vencer com placar elástico, o Gigante chega à condição de depender somente de si próprio para se classificar para as semifinais do Campeonato Carioca. Ainda restam duas rodadas da Taça Guanabara.

Pela décima rodada do Cariocão o Vasco recebe o Volta Redonda no próximo sábado (24) às 17h30. A partida em questão será mandada ao Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Como de costume espera-se uma grande festa do torcedor.

