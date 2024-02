Alexandre Mattos não comparece a reunião e Ferj escolhe árbitro para o clássico

O Vasco da Gama entrou em campo na última quarta-feira em partida polêmica diante do Fluminense, Alexandre Mattos cumpriu com o que disse e não compareceu a reunião

Vasco se revolta com a FERJ

O Vasco da Gama entrou em campo na noite da última quarta-feira (14) para disputar um clássico diante do Fluminense no Maracanã. A partida em questão contou com diversas polêmicas envolvendo a arbitragem de Bruno Mota Correia.

Dessa forma o Gigante da Colina demonstrou toda a sua insatisfação com diversos lances ocorridos no decorrer da partida, como por exemplo: gols anulados, pênaltis não marcados, além da expulsão do zagueiro Medel, que pra muitos foi injusta.

Após o término do clássico, o diretor de futebol Alexandre Mattos foi a público dizer que o Vasco tomaria uma providência contra o descaso da FERJ com o clube, que segundo muitos vem sendo constantemente prejudicado pela arbitragem.

Fato que foi confirmado na tarde de hoje, quando nenhum representante do Cruz-Maltino compareceu à FERJ e a arbitragem foi escolhida pela entidade juntamente com o Botafogo. O árbitro escolhido foi Wagner do Nascimento Magalhães.

Pedido negado pela entidade

Na manhã desta sexta-feira, o Gigante enviou um ofício para a entidade que comanda o futebol do Rio de Janeiro com o pedido de um árbitro credenciado pela Fifa de fora do Rio de Janeiro para apitar o clássico.

Porém o mesmo foi negado e a medida adotada foi a mesma dos clássicos anteriores, onde os clubes se reuniram para decidir quem seria o responsável por gerir a partida dentro de campo. Decisão no qual não tem adiantado, ainda assim o Vasco foi prejudicado.

Por conta de todas as polêmicas que tem rondado a arbitragem do Campeonato Carioca, a federação voltou atrás do que era previsto em regulamento e determinou que todos os jogos dos quatro grandes teriam a presença da equipe de Var.

Sem João Victor e Medel por conta de cartões recebidos na partida diante do Tricolor, o treinador Ramón Díaz terá que buscar as melhores alternativas para reposição. Os mais cotados para suprir as ausências são Rojas e Maicon.

Pedido de impugnação da partida diante do Fluminense

Antes de definir a zaga titular, ainda nesta sexta-feira o Gigante da Colina protocolou no TJD um pedido de impugnação da partida diante da última quarta-feira, a solicitação tem como principal objetivo buscar a anulação dos cartões aplicados na última quarta.

“No sentido de corrigir equívocos de forma transparente e justa, informa que protocolou no TJD pedido de impugnação da partida contra o Fluminense a fim, prioritariamente, de anular os efeitos dos cartões aplicados, em desacordo com as regras, que geraram consequências danosas ao clube.”, contestou através de uma nota oficial.

Novamente fora do G4

O empate na partida diante do Fluminense favoreceu o rival que não tem nada a ver com isso e tratou de jogar o Cruz-Maltino para fora da zona de classificação para as semifinais do Campeonato Carioca, a probabilidade de um grande ficar fora é grande.

No próximo domingo (18), o Vasco da Gama entra em campo para disputar o seu último clássico da Taça Guanabara, desta vez diante do Botafogo no Nilton Santos às 16h. Para não se complicar a vitória é necessária.

