‘Vaza’ novidade na negociação do Vasco por Breno Lopes

Times onde Breno Lopes atuou

O Vasco busca reforçar o ataque e tem interesse no atacante Breno Lopes, multicampeão pelo Palmeiras. Desde 2020 no Verdão, o jogador antes atuou por times como Joinville, Figueirense, Juventude e Athletico Paranaense.

Breno Lopes negocia com o Vasco.



Apesar de ter conquistado muitos títulos pelo Verdão, o jogador não tem uma boa relação com o torcedor palmeirense e é reserva no time de Abel Ferreira. Na final da Supercopa do Brasil, contra o São Paulo, ele sequer entrou em campo.

Apesar de Abel gostar do futebol de Breno Lopes, o Palmeiras não se epõe ao negócio e o Cruz-Maltino está próximo de um acerto com o atacante. A informação é do setorista Matheus Giubert.

No X (antigo Twitter), o profissional explicou que as partes envolvidas estão discutindo detalhes da transferência. O jogador gostou do projeto do Clube Carioca e deseja respirar novos ares.

Outro atacante pode pintar na Colina

Matheus Giubert explicou que as partes estão avançando por um acordo final. Vale lembrar que o contrato de Breno Lopes com o Palmeiras termina no fim do ano, o que deve facilitar as negociações.

Além do atacante do Palmeiras, outro nome que pode ser contrato pelo Gigante da Colina é Pedro Henrique, que é reserva no time do Internacional. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Lucas Pedrosa.

Pedro Henrique tem vínculo com o Colorado até o fim de 2025, mas perdeu espaço no time de Eduardo Coudet após contratações e pode ser negociado. O Clube Gaúcho fez aquisições importantes, como os atacantes Lucas Alario e Rafael Borré.

Após iniciar mal o Campeonato Carioca, o Cruz-Maltino está se mexendo para reforçar o elenco de Ramón Díaz, especialmente para o ataque. Não tem no elenco um reserva para Pablo Vegetti, que despertou interesse do Grêmio, mas ficou no time de São Januário.

Camisa 9 ex-Botafogo não vem!

Precisando de alternativas para o titular Vegetti, o atacante Luis Henrique foi cogitado no Vasco, mas a diretoria do Gigante da Colina já avisou que não vai contratar o atleta que começou a carreira no Botafogo.

No ataque, os únicos jogadores contratados até aqui foram Adson, ex-Corinthians, e David, que na última temporada atuou pelo São Paulo. Os dois são jogadores que atuam pelas beiradas do campo.

Adson, inclusive, estreou no Vasco no empate contra o Flamengo, no último domingo (4), no Maracanã, pela sexta rodada do Campeonato Carioca. Antes, o atacante estava no Nantes, da França.

Na segunda-feira (5), o Gigante da Colina anunciou a chegada de mais dois reforços: o lateral Victor Luis e o meio-campista Pablo Galdames. Com caras novas, o time de Ramón Díaz espera melhorar no Estadual.

