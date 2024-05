John Kennedy é pedido como reforço pelos torcedores do Vasco da Gama

Torcedores pedem a contratação de John Kennedy

O Vasco da Gama segue em busca de um novo treinador após a conturbada saída de Ramón Díaz no último final de semana. A equipe carioca ainda não definiu um nome para o comando técnico e a indefinição gera apreensão entre os torcedores.

Alguns nomes foram especulados no radar do clube, mas ainda não há nada 100% confirmado, por enquanto, o interino Rafael Paiva vem sendo mantido e fazendo algumas modificações. A diretoria vascaína está analisando as opções com cautela, buscando um treinador que se encaixe no perfil desejado e que retome o bom futebol. Enquanto isso, a torcida vascaína se mostra preocupada com a qualidade do elenco. O time vem apresentando um desempenho abaixo das expectativas na temporada, não rendendo como era esperado.

Diante disso, o nome de John Kennedy, jogador do Fluminense, se tornou assunto entre os vascaínos. O atacante vive uma crise sem fim em Laranjeiras, após ter sido afastado por ato de indisciplina.

Apesar da polêmica envolvendo o atacante tricolor, a torcida cruz-maltina, em busca de reforços para o elenco, vê no atacante uma oportunidade de agregar qualidade ao elenco.: (SIC) “Alguém aceitaria JF em São Cristóvão?”, indagou um vascaíno. “Sem pensar duas vezes”; “Claro, ele é brabo”; foram as respostas de outros torcedores.

O Gigante da Colina entra em campo neste domingo (5), às 16h, para enfrentar o Athletico-PR, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada na Ligga Arena, em Curitiba. O elenco deverá ter os retornos de João Victor, Payet e Medel.

Para a partida, o treinador interino Rafael Paiva deverá mandar essa seguinte escalação: Léo Jardim, Paulo Henrique, Rojas (João Victor), Maicon (Medel), Léo, Lucas Piton, Sforza, Mateus Cocão, Hugo Moura (Galdames), David e Vegetti.

O Vasco da Gama vive um momento delicado na Série A. A equipe carioca ocupa a 17ª posição na tabela de classificação, com apenas três pontos conquistados em quatro partidas.

